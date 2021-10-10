商台DJ打風搭的士　司機嗌「廿蚊啦」勁感動　結局反轉網民讚老實

熱帶氣旋獅子山在過去2日影響本港，天文台昨早（9日）懸掛八號風球，直至今日（10日）凌晨4時40分改發三號強風信號。商業電台叱咤903節目主持「歪歪」在facebook發文，指昨午狂風暴雨下截的士，聽到司機說「廿蚊啦！上車！」時大為感動，以為對方見他非常狼狽，僅象徵式地收車費，未料下車付錢時，才發現司機另有意思，事件掀起網民討論。



有商台DJ網上發文，指昨日八號風球下搭的士，誤會了司機只象徵式收他20元車資，下車時才知道是額外收20元「附加費」。（資料圖片）

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DJ「歪歪」昨在facebook專頁發文，表示昨午天氣仍然「橫風橫雨」時，他好不容易截到的士，司機得知他前往商台，本打算不接載，但又見他全身濕透，就指「廿蚊啦！上車！」，讓他非常感動，以為對方僅收他20元車資。不過，在事主到達目的地後，支付車資時才發現自己誤會了司機當初「廿蚊啦」的意思。

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直至事主下車並準備付錢時，才知道的士司機是指車資以外，額外徵收20元。惟當時天氣惡劣，事主已非常感激司機「只係攞指甲鉗打劫」，而沒有獅子開大口，便照常付錢並讓對方開收據，方便日後報銷。然而，司機按要求印出收據後卻一手撕走印有車牌號碼的角落，解釋時直言：「我濫收車資犯法㗎！」。

事主照樣支付車資，但在他要求拿收據以向公司報銷時，司機一手撕下印有車牌號碼的角落，並說「我濫收車資犯法㗎！」。（fb「歪歪」圖片）

事主感到唐突，將事件分享至facebook，立即引來大批網民留言，其中不少人大讚司機有良心，認為在惡劣天氣下仍冒險上班，只額外收20元其實已非常便宜，「加廿蚊真係良心，平時打風加開最少$50，可能係聽眾嚟」、「廿蚊真係算有良心了，佢8號開工有咩事好多保險唔包的」、「$20…你遇到好司機啦」、「第1次八號風球坐的士、$20你執到啦」，反指他小事化大。

遭網民炮轟「自私」後，事主再留言補充，澄清自己並非對司機的舉動感到憤怒，「只係收多廿蚊我已經好感激，但因為佢一開始話『廿蚊』，我誤會咗佢係慈善家，最後佢正常發揮囉」。

同場加映：在過去的周五（8日），天文台於11時45分才發出黑色暴雨警告，巿面出現混亂，當天清晨時分只是黃雨警告生效，一眾打工仔、中小學生等依然要冒雨上工上學，有人選擇乘搭的士希望減低雨水直接「衝擊」，但網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」▼▼▼



黑雨│的士車廂慘變「魚缸」影片瘋傳 女乘客蹲座位飲泣：濕晒啦

1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）

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同場加映：獅子山風球｜由杏花邨突「轉移」尖沙嘴成焦點 網民：又係你何生▼▼▼



獅子山風球｜由杏花邨突「轉移」尖沙嘴成焦點 網民：又係你何生

有線新聞昨午報道有市民專程到杏花邨追風，「何先生」就是其中1位，惟記者其後到尖沙嘴碼頭拍攝風勢時，再次遇見何生前來追風，受訪時更稱剛到埗發覺風勢很弱；兩度出現在新聞報道中的何生瞬間成為網民焦點。