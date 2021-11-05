2歲女拿硬幣當糖吞食卡喉　22歲單親媽難取出急求醫　X光片勁嚇人

家有幼兒萬事要小心！菲律賓1名22歲單親媽媽，日前在家中忙於做功課時，2歲女兒哭着「扭計」想吃零食，因當時正下大雨，她便拿了3枚1披索硬幣給女兒玩，稱停雨後就可用來買糖，沒料到女兒卻將硬幣放入口中。嫰媽經一番努力後仍剩1枚硬幣無法取出，只好馬上將女兒送院求醫。醫生為女童照X光，見到硬幣卡在喉嚨中間，最終要做手術才能取出，女童性命無礙。單親媽媽飽受驚嚇後，雖然女兒平安無事，但她卻無力支付醫療費，要透過當地電台及傳媒尋求有心人協助。



2歲女童把3枚硬幣放入口，其中2枚被取出，但仍有1枚卡在喉嚨，最終要送院做手術取出。（GMA News截圖）

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當地傳媒報道，事件發生於11月2日，居於哥打巴托省的22歲單親媽Angelita Laruga日前在家中忙於做網上學習的功課時，2歲女兒哭着說想吃零食，由於當時下着大雨，Angelita 無法出門到附近商店購物，便將3個1披索硬幣拿給女兒玩，告訴她停雨後可以拿去買糖果吃，叫她不要再哭。

未料女兒無意間將硬幣塞入口中，Angelita 大驚下趕緊從女兒口中取出硬幣，又讓她將硬幣吐出來，然而仍有1枚硬幣被吞下，懷疑卡住喉嚨，Angelita 馬上送女兒入院。醫生為女童照X光，發現硬幣真的卡在喉嚨中間，從X光片所見，硬幣在小小的身軀中顯得很大，喉嚨位置有一大塊白色，如不取出恐危及健康。

醫生馬上做手術取出硬幣，術後女童情況良好，正於醫院休養。雖然手術成功，但單親媽無力支付醫療費，故向當地的電台及傳媒等求救，希望尋得有心人幫忙。

事件引起網民熱議，有人質疑該媽媽未有妥善照顧好女兒，「請照顧好你的孩子」，而且如果家中有小孩，應該將所有細小物品收拾好，更不應該拿硬幣給她玩。

（綜合）