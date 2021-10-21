男子誤吞手機　卡胃半年劇痛求醫　醫生開腹取出「泥色完整機身」

不是所有東西都能放嘴裏，埃及就有1名男子因腹部疼痛到醫院檢查，醫生發現其腹內竟藏着1部手機，並已卡在胃部長達6個月時間，令食物無法通過，造成嚴重腹內感染，需緊急進行手術將手機取出。



男子嚴重腹內感染，醫生需緊急進行手術將手機取出。（Twitter圖片）

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埃及亞斯文（Aswan）1名男子日前因腹痛前往當地大學醫院進行檢查，醫生安排他照X光片檢查腹內是否有異物，沒想到發現異物竟是1部完整的手機。男子隨後承認在6個月前曾誤吞手機，但礙於情況太尷尬未有求醫，以為它會隨着時間自然排出。

惟事與願違，半年間食物不能正常地通過，導致腸胃內嚴重感染，還有可能危及生命，故此醫生緊急為男子做手機，終成功將泥黃色的手機取出。

亞斯文大學醫院醫院董事會主席Mohamed El-Dahshoury表示，院方第1次收到有患者吞下1部完整手機的個案，不過未有透露男子吞下手機的原因及手術後的健康情況。

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歐洲國家科索沃都曾經有類似奇案，當地1名33歲男子吞下手機4天後，因為胃痛不適才求醫。由於手機內有鋰電池，醫生擔心會爆炸，並將化學物質釋放在腸道危及其性命，故利用內窺鏡將手機分成3份逐一取出，幸好未出現併發症。初時有許多網民及傳媒都以為男子吞的是Nokia經典機款3310，但後來有人發現他吞的應該是L8star的BM90超迷李手機，比3310小得多。



科索沃33歲男子吞下手機後胃痛求醫，X光片顯示手機還在他體內。（「Skender Telaku」fb圖片）

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