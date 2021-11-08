心儀男生坦白認曾入黑社會有案底　女生感猶疑　網民提2大考慮點

會否介意另一半有案底？有網民日前在討論區發文，稱透過交友程式認識了1名男生，覺得對方的條件頗為適合，「無論外表為人都好OK」，但近日對方向她承認有案底，讀中學時曾經學壞「跟咗黑社會嘅人」，有次因為打交留案底。突然發現心儀男生有案底，她急問網民應否介意？有人直言樓主除了要顧自己感受，還要考慮身邊人感受、會否影響家人等，擔心的要點包括「黑社會脫唔乾淨、案底影響搵工」。



有女生在交友程式結識了1名男生，覺得對方很適合自己，沒料他曾加入黑社會及有案底，對是否介意感到猶疑。（《古惑仔I之人在江湖》劇照）

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樓主日前在香港討論區發文，稱最近通過交友程式結識了1名男生，雙方聊天愉快，已視這個男生為對象，「雖然唔係話啲咩金融才俊，但無論外表定為人都好OK」。最近該男生向她坦白承認有案底，因為以往讀中學時曾經學壞，「跟咗啲黑社會嘅人」，有次因為打架而留有案底。

不過樓主稱該男生「已經冇再好似以前咁」，和那些壞人已斷絕聯絡，現時的工作不錯。雖然樓主本人覺得有案底「無所謂」，但身邊的人知道後反應比較大，所以想問網民意見，易地而處會否介意另一半有案底。

有網民認為「做錯後最重要是看他有沒有悔改」，形容比起有案底的人，還更介意和一些「無腦、無主見」的人在一起。但有不少人直言，其實樓主屋企人、親戚朋友，他們是否介意才是重點，因為有機會影響彼此關係，「你要考慮主因素：黑社會脫唔乾淨、案底影響搵工」。

有網民籲樓主認真考慮，分享指有朋友投考紀律部隊3次都失敗，後來才得知原因是父親有案底，「唔開心咗好多年先接受到」，故有否案底是有可能影響到家人。另有網民指，「舊同事個老公就係（曾入黑社會），舊同事被搞到黐線，要錢脫會不特止，仲呢樣嗰樣」。然而，有留言直指樓主要發帖問可能已表示心裏有點介意，認為旁觀者很難給意見，很大程度還是要看自己覺得「值唔值」。

（香港討論區）