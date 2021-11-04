港男幫女友儲MIRROR鏡仔卡　一周食5日半麥炸雞　呻生飛滋兼增肥

MIRROR出道3周年之際，麥當勞推出16款鏡仔卡和簽名包裝盒，引來一眾鏡粉瘋狂集郵打卡。由於鏡仔卡隨麥炸雞餐隨機派發，想儲齊全套卡就要努力食雞！有港男在討論區上發文，指自己上星期吃5日半麥炸雞餐才儲齊3張鏡仔卡給女友，後來才知道「原來佢係分4個禮拜咁送」，還要多吃3個星期儲卡給女友，同時女友又拒絕買卡「鼓勵炒風」，令男友極度崩潰，擔心一旦未能儲齊12張卡將會前功盡廢。



麥當勞麥炸雞餐隨餐隨機派發MIROR鏡仔卡，吸引大量鏡粉儲卡。（資料圖片／梁鵬威攝）

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麥炸雞餐隨餐隨機派發MIRROR鏡仔卡，每星期推出3款，整個活動將舉辦4個星期。有港男在香港討論區上發文，直指「救命！我真係唔X想再食雞餐！」。他在內文提到自己上個星期已經吃了5日半麥炸雞餐，「幾經辛苦先儲得晒上個禮拜嗰3張卡」。最初「以為好似上次咁剩係得3條友就食完」，希望未來半年都不再需要吃麥炸雞，「點知原來佢係分4個禮拜咁送，先會儲得晒12張卡，可以畀女朋友召喚神龍」，感到十分失望。

港男曾向女友提議，「不如唔食直接上網買」，但被女友拒絕，指會助長炒風，令港男呻苦「大佬呀，又唔係你食，你梗係唔鼓勵㗎」。他指自己已因食用大量炸雞而生飛滋，但未來還有2個半星期要吃，而且並非每次都可以幸運地沒有撞款，更已經試過「膽粗粗喺麥當勞問人哋可唔可以同佢換…」。

多間麥當勞亦都有以MIRROR的擺設及布置，吸引鏡粉打卡。（資料圖片／梁鵬威攝）

港男表示，想到如果最後未能儲齊所有卡，他這4個星期的努力就會白費，女朋友又會不滿，「錢又冇，肥又增咗，女朋友又嬲埋我，到時就變3失青年」。事已至此，「我只係希望2022年麥當勞唔好再有類似活動，如果唔係做幾多運動都唔掂」。

有網民建議，樓主可以考慮購買食物之後只取走鏡仔卡，又或將食物轉贈他人，「唔好再食啦，好唔健康」。不過亦有人勸喻樓主，應該要直接向女友表示不滿，「唔識同女朋友講？唔識拒絕？」。後來港男表示，今次已經偷偷買卡，希望女朋友不會察覺。

（香港討論區）