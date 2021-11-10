女兒檢查發票驚見爸爸常買避孕套起疑心　終揭發小三是媽媽閨密

閨密是人妻最危險的敵人？台灣南投1名李姓男子，經陳姓妻子介紹認識閨密簡女，未料2人暗地裏發展，至少發生6次性關係。直至有次李男的女兒想拿發票兌獎時，在爸爸櫃桶拿出6張發票，每張都有買到避孕套，起疑下和母親商討，揭發爸爸出軌。後來陳妻帶同2女和簡女對質，對方開頭聲稱和李男只是精神上出軌，直到她拿出買避孕套的證據，簡女才承認2人有性關係。陳妻精神大受打擊，向丈夫及簡女提告侵害配偶權，法院日前判2人要賠20萬台幣（約5.6萬港元）。



台灣有女生發現爸爸常買避孕套，告訴媽媽後揭發爸爸出軌。（示意圖／Getty Images）

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台灣南投任職貨車司機的李男，2018年經陳姓妻子介紹，認識妻子閨密兼同事簡女。未料2人私下先在聊天軟件聯絡，再私下約會出遊，至少發生6次性行為。

李男女兒作供指，她有次和妹妹翻找父親藏在辦公室櫃桶的6張發票，原本是想去兌獎，但一看見到消費地點都是住所附近的便利店，全部都是買避孕套。家中4人只有父親是男性，覺得可疑下將發票拿給媽媽看。陳妻看到發票時，想到夫妻已很久無性生活，丈夫卻在2個月內多次買避孕套，直接向丈夫問個究竟。李男原本無透露小三是誰，但陳女發現丈夫和閨密簡女經常聯絡，直覺斷定她就是小三。

2019年2月，陳妻帶同2女兒和大嫂相約簡女談判。簡女原本只承認和陳男有精神上出軌，他們無性關係。陳妻之後拿出買避孕套的證據，簡女此時才承認2人出軌，交住半年來都有發生性關係，但強調已斷絕關係。簡女更曾通過LINE向陳妻對話，就愛上閨密丈夫道歉，希望她可以原諒老公，「好好重新生活」。

陳女確定丈夫偷食閨密後氣得回台南娘家。李男趕去尋求原諒，並寫下悔過書，承諾每個月付1.5萬台幣（約4200港元）家用，如日後再有外遇舉動，會將名下財產轉交妻子作精神慰撫金。不過李家的承諾只堅持了1、2個月，很久便無付家用。陳妻隨後入稟控訴簡女侵害其配偶權，令她出現情緒及睡眠障礙、精神大受打擊，向丈夫和閨密求償60萬台幣（約17萬港元）。

法院認為簡女和陳女的交談訊息、談判內容及丈夫悔過書等，已證明李男和簡女外遇有性關係，判2人賠償20萬台幣（約5.6萬港元）。李男要另外支付拖欠的21個月家月，合共31.5萬（約9萬港元）。

（綜合）