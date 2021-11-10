25歲男友認20歲女做阿囡　台女嘆極差別對待：可能我才是小三

與其他人情同家人或手足，部份人或會選擇上契，但有26歲台女最近卻發文訴苦，指其25歲男友原來認了1個20歲的女兒，2人互動如情侶般親暱，原以為的情侶出遊，經常變成3人行，不禁大嘆「出去玩不會想說要帶我，而是先問那個女人，對不起我錯了，可能我才是小三吧！」。



有台女網上發文訴苦，指其25歲男友有1個20歲的「女兒」，互動卻猶如情侶般。（《梨泰院CLASS》劇照）

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該名台女在Dcard討論區發文，表示她一直是這段感情關係中負責賺錢的人，男友年僅25歲，卻有1名20歲非血緣關係的女兒，日常互動非常親密，例如女方會將吃不完的東西夾給樓主男友吃，而且男友會主動問女方想到哪裏出遊，但平時樓主提出外遊時，男友都以慳錢為由拒絕。

樓主續指，最近男友難得建議到高雄遊玩，「他（說）網路上搜尋到某個景點覺得還不錯，問我要不要去」，樓主興奮答應，未料最後才得知男友看到的景點，竟是由「女兒」分享給他。樓主在帖文慨嘆，「我真的好累，好想退出這段感情，男人的甜言蜜語始終聽聽就好！」，又不滿男友的任何決定永遠以「女兒」為前題，「對不起我錯了，可能我才是小三吧！」。

樓主表示她負責賺錢給男友花，網民看後笑言「其實妳才是包養的那個吧」。（《梨泰院CLASS》劇照）

大批網民看後都為樓主抱不平，又勸樓主早日分手，「好厲害，直接綠給妳看」、「乾爹，妳懂了嗎？」、「重點是沒錢當乾爹，還找個女金主，妳快逃吧，不然妳就當現成媽了」、「啊不就包養，沒錢還能包養，其實妳才是包養的那個吧」；亦有網民查看當地《民法》，指出當局規定收養者的年齡，至少需大於被收養者20歲以上，「我看了整個很問號欸，女兒什麼鬼到底」。

（Dcard）