高薪就事必畀家用父母？人妻大肚覺得唔使再畀　同孝子老公日日嘈

在亞洲，傳統觀念有「養兒防老」，夫妻結婚後會將薪水分給父母來孝敬。一位網友提及，因為老婆懷了孩子，所以她不想再每月固定給家用，但原PO認為一定要給，導致兩人意見紛歧起爭執，引起網友討論家用的問題。



一名網友在網路論壇「Dcard」提及，自己的爸媽還在工作，每月會給八千元（台幣，下同）的家用，岳母則已離婚，為公務員，退休後可每月領四萬元，現在老婆則每月給一萬元的家用。

但原PO說，有了小孩後，老婆擔心錢不夠用，不想要給家用；原PO媽媽也說明可以不用給，但未來要兩老幫忙照顧孫子的話，費用就要算清楚；岳母則認為，栽培女兒卻不給家用，覺得很失落。

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原PO指出，夫妻年收入加起來約一百八十萬元，不懂為什麼要排斥家用，畢竟老婆不是家庭主婦，未來孩子成長也需要靠兩老的協助照顧。有網友認為原PO的老婆很自私，「你太太真不是普通自私」、「完全不給真的會讓他們有點心寒吧」、「問題源就很明顯是妳老婆，難道生小孩事前都沒有規劃嗎？」、「給家用不是養兒防老，是給出自己的孝心」、「你們雙方父母要求的數額也不大，就是希望自己的子女飲水思源、在經濟無虞的前提下給一些回饋」。

不過，有些網友認為，長輩以家用情緒勒索，「養兒真的不是用來防老的，說養那麼大多少錢給不起就是情緒勒索啊」、「岳母要退休了，認真問自己一個人一個月四萬塊還不夠嗎？」、「有些人都說老婆不給很自私，其實老一輩養兒防老難道不算自私？」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】