台婦屋企裝修暫住兒子家　新抱要求收租兼唔畀飯食　孝子怒申離婚

台灣桃園謝姓男子是獨子，侍母至孝，7年前結婚，要求妻子善待媽媽，他因在南部工作，每次離家前都交代妻子「好好照顧媽媽」。 謝姓男子向法院指出，妻子對媽媽一直不友善，表現得冷冰冰，母親因獨居的老宅要整修，搬到家中暫住，妻子一副不歡迎態度，還說「要住可以，每月分擔房租」。在同住期間，妻子常擺一副臭臉、閒言閒語、曾讓媽媽挨餓，母親生病時，妻漠不關心「從未探視過」，母親康復後就搬離。 謝還指出，去年8月母親心臟病發，病危期間妻子卻只顧要錢，毫不關心媽媽健康，他以妻子對母親不孝，無法再共同生活，向法院訴請離婚。

鄰居作證「婆媳相處不和諧」，老太太常獨自一人坐門口，有時抱怨「一天沒吃飯」等。（GettyImages/視覺中國）

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法院審理時，謝妻表示，婆婆很傳統、觀念老舊、長住鄉下，生活方式和她很不一樣，同住期間雙方均感到隔閡、不自在，但沒有虐待婆婆，且婆婆是自行搬走，拒絕離婚。

鄰居作證「婆媳相處不和諧」，老太太常獨自一人坐門口，有時抱怨「一天沒吃飯」等。謝的母親也說「媳婦對她不好」等。

法官認定謝妻對婆婆不孝、不敬，引發丈夫和她爭執不斷、感情疏遠、日益惡化、婚姻難以維持，判准離婚。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】