網選最惡頂鄰居職業　榜首竟然係讀書最多嘅佢哋　自視過高愛檢舉

遇到好鄰居能夠彼此照應，但遇到壞鄰居可就沒有好日子過了。一位網友就在網路上發問，認為大學教授社會地位不輸醫生，很多卻自視甚高、難以溝通，因此好奇「教授是好鄰居嗎？」，引起網友們熱烈討論，直言比起教授，「老師」更讓人難以招架。



原PO在PTT房屋板上發文，表示最近發現很多教授常自視甚高，社會經驗少又難溝通，明明是在國外找不到工作，卻說自己是回國貢獻所學，聊天內容更常有意無意提起過去在國外留學的經歷，讓原PO不禁好奇：「大學教授是好鄰居嗎？」對此，許多苦主紛紛分享自身經驗，「我另一個社區就有一個助理教授還是副教授，弄了一堆社區規章，結果沒通過也沒人想理他」、「鄰居有個教授，人家只是提醒他盆栽不要擺太出來會影響交通，結果他去檢舉整條街的違泊」。

相較於教授，更多網友認為「老師最難搞」，「以前社區有一個老師，開會都一堆意見要大家同意，只是投票從來沒贏過」、「老師職業病特別嚴重」、「老師說實在學歷也不是特別高，可是都自視甚高」、「我們社區最愛吵架的是中年老師和退休老師」。網友分析老師被視為壞鄰居代表的原因，和職業本身有著很大的關係，「老師難搞的比例很高，長期站在威權面喝斥學生，很多都聽不進別人的意見」、「外母是退休老師，永遠都用自己價值觀去衡量別人，不同的就逼你改」、「學歷當然不等於品格，但是老師的工作性質就是威權的代表」、「老師溝通起來就比較像是想糾正你的想法，沒什麼討論空間」。

但也有網友認為人品和職業沒有直接關係，「我有碰過很溫和的長輩教授，聊起天來就很舒服」、「教授高低差有點大，有的科研專家蠻謙虛的」、「我就希望鄰居都是老師、教授，環境一定超乾淨，房價只會高不會低，萬金難買好鄰居」。

延伸閱讀：台灣燥男不滿樓上太嘈「十倍奉還」！反擊噪音的震樓神器是什麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

相關圖輯：樓上鄰居太吵 網紅夫婦1招高難度動作反擊 540萬人一看即爆笑▼▼▼

同場加映：樓下開冷氣、樓上地板出水 網民問點解決？ 裝修佬分享6大妙招▼▼▼

網上裝修平台「裝修佬」曾解答冷氣致地板出水的問題，講述出水成因及解決方法，以下先看地板出水的3個成因：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

原文：【生活百科】樓下開冷氣 樓上地板出水 裝修佬講解冷凝水成因

如真的遇上地板出水，「裝修佬」表示樓上及樓下住戶都有方法可以解決問題：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

原文：生活百科｜樓下開冷氣樓上地板出水 屋主跌到攤攤腰專家教點解決

延伸閱讀：

為了美食你能打幾通電話？ 這家「薑母鴨」名店他打了29通

大媽群強占籃球場跳廣場舞 「我們跳十幾年了」還做這一招喊痛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】