性感網紅在家拍成人影片　鄰居「撳鐘仔」投訴：請將電視音量收細

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-22 18:00

31歲成人付費平台創作者狄塞耳（Railey Diesel）上週跟網友分享一段日常影片，吸引1750萬次觀看人次。片中狄塞耳的鄰居在她「拍片」時按她家的門鈴，請她「降低電視音量」或關窗以減少噪音。

狄塞耳表示鄰居看起來「很緊張」，他禮貌地要求狄塞耳在他和家人享用午餐時降低音量，還說家裏有年幼的孩子，他們很好奇「她在看什麼」。

▼▼▼按圖即睇鄰居按門鈴的尷尬情況及Railey Diesel日常美照▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

網友Mauricio 🇸🇻🇸🇻🇸🇻認為：「鄰居回家以後應該就會訂閱你的頻道。」網友Tony說：「尷尬到爆，如果是我真不知道該如何反應。」網友C則說：「鄰居應該知道那是什麼聲音，只是想保持禮貌。」

不過網友Shuva質疑：「這影片該不會是造假的吧？！」網友Jean C. Marrero Casi也稱狄塞耳的影片是他看過「最好的廣告」。

相關文章：美國模特兒投訴TikTok 稱影片被刪是「歧視我太性感」

+ 10 + 10 + 10

相關文章：台男公司開會手機駁螢幕 老婆突傳火辣成人影片：全部門都看到了

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

男泡澡大唱愛黛兒的歌 鄰居捎來紙條讓他尷尬癌上身

星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】