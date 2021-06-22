性感網紅在家拍成人影片　鄰居「撳鐘仔」投訴：請將電視音量收細

環球趣聞
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31歲成人付費平台創作者狄塞耳（Railey Diesel）上週跟網友分享一段日常影片，吸引1750萬次觀看人次。片中狄塞耳的鄰居在她「拍片」時按她家的門鈴，請她「降低電視音量」或關窗以減少噪音。

狄塞耳表示鄰居看起來「很緊張」，他禮貌地要求狄塞耳在他和家人享用午餐時降低音量，還說家裏有年幼的孩子，他們很好奇「她在看什麼」。

▼▼▼按圖即睇鄰居按門鈴的尷尬情況及Railey Diesel日常美照▼▼▼

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網友Mauricio 🇸🇻🇸🇻🇸🇻認為：「鄰居回家以後應該就會訂閱你的頻道。」網友Tony說：「尷尬到爆，如果是我真不知道該如何反應。」網友C則說：「鄰居應該知道那是什麼聲音，只是想保持禮貌。」

不過網友Shuva質疑：「這影片該不會是造假的吧？！」網友Jean C. Marrero Casi也稱狄塞耳的影片是他看過「最好的廣告」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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