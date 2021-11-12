新抱控訴慳家奶奶3大壞習慣　保鮮紙貼上牆重用　隔夜湯放1周照飲

對很多人來說，與奶奶同住已夠惡頂，如果對方還有欠衛生的問題，就更加難相處。台灣有人妻發文抱怨，指奶奶極為慳儉，並列舉3大令人難以接受的壞習慣，包括將用過的保鮮紙貼在牆上，留待下次使用，又將喝剩的湯放在雪櫃逾一周，不斷翻熱再飲等，嚇得她常常自理晚餐，以逃避「餿水般的食物」。



人妻指奶奶不管是髒還是乾淨，都會將保鮮紙拆下來，完整地貼在牆上，等待下一次使用。（FB「靠北婆婆2.0」圖片）

該人妻日前投稿至facebook專頁「靠北婆婆2.0」，毫不留情地列舉奶奶過分而不衛生的慳家行為：她指奶奶不管是髒還是乾淨，都會將保鮮紙拆下來，完整地貼在牆上，等待下一次使用，「牆上的保鮮膜還可能過夜留在牆上，甚至過兩天還在那邊好好的」，她還炫耀說保鮮紙可以用好久。

另外，樓主表示奶奶每次都會煮一大煲湯，喝不完就放入雪櫃，留待下次翻熱再喝，即使只剩下一碗的份量也不捨得倒掉，「不管剩多剩少都會在冰箱放好幾天，甚至是以周為單位在計算」。但最令她難以接受的是，奶奶會把2種不一樣的湯，混在一起變成新的湯飲用。

樓主亦批評奶奶每次都會煮大量餸菜，吃不完就放進雪櫃，最厲害的是連豆製品都會這樣做，「我都懷疑是不是要發酵做臭豆腐？豆製品隔餐吃已經是極限了，可是他們可以放兩三天甚至更久還繼續吃」，下次再加入各種調味料將它變成一道「新料理」。

人妻表示，由於奶奶不丟掉隔夜餸菜，令雪櫃長期發臭，但卻會炫耀雪櫃很乾淨。（《寶寶大過天》劇照）

由於奶奶不丟掉隔夜餸菜，令雪櫃長期發臭，但卻會炫耀雪櫃很乾淨。有見及此，樓主坦言平時不會開雪櫃和吃裏面的食物，平日亦會以「善意的謊言」跟奶奶說自理晚餐，以「逃離餿水般的食物」，惟假日偶爾也被迫一起進食。

網民看完樓主的分享都直呼誇張，「真的很不衛生，你們身體一定很健康」、「原來你老公吃餿水長大的」；有同是人妻的網民則感同身受，「我的最高紀錄是幾隻雞腿吃了一個星期」、「奶奶都是如此，以為冰箱萬能的，不會壞，還能夠訓練家裏的腸胃蠕動」；亦有人建議樓主還是趁奶奶不在家時，偷偷丟掉吧。

「慳得一蚊得一蚊」是很多家庭主婦的持家之道，但有時慳過龍，就會予人寒酸的感覺。有網民就曾發起「一人一個屋企人寒酸習慣」的討論，引出一眾惡心例子▼▼▼

