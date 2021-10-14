人妻患卵巢癌　老公撐切除子宮保命　奶奶想追孫怒喊一句極無奈

當新抱面對奶奶追孫仔的問題，最後都容易演變成婆媳糾紛。最近1名人妻就在網上發文，指她早前確診患初期卵巢癌，丈夫得知後立即要求醫生做子宮切除手術，以保妻子平安。不過，一直希望有2個孫仔的奶奶一得悉此事，卻立即直呼「妳冇咗子宮？！即係冇得再生呀？！我個仔條命係有2個仔㗎喎！」，聽得人妻非常無奈。



人妻患上卵巢癌初期，雖獲老公支持做子宮切除手術，但奶奶卻非常大反應，更指「妳冇咗子宮？！即係冇得再生呀？！我個仔條命係有2個仔㗎喎！」。（《BB來了》劇照）

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該名人妻在facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發文，指自己婚後已經誕下一子和一對孖女，而奶奶一直都不喜歡她，早年她與丈夫談戀愛時遇上車禍，奶奶甚至表示「最好撞死佢」。直至最近，人妻發現患有卵巢癌，雖然仍是初期，但丈夫非常關心她身體，並要求醫生為她做子宮切除手術，惟奶奶得知後，卻說出讓樓主大為心淡的話。

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帖文一出，大批網民紛紛安慰，指樓主至少有個愛惜她的另一半，又祝樓主早日康復，批評奶奶太過冷血無情，「樓主有個好老公，老公態度至緊要」、「妳做得好好，呢個心腸唔好嘅奶奶唔值得妳花精神同口水同佢講任何嘢！最緊要有個當妳係寶嘅老公！」、「妳做得好好！ 妳老公都係，咁先係一個男人！」。

（fb群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」）

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