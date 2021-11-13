安徽消防員撲出救輕生女同墮樓　影片瘋傳　女死亡消防搶救後不治

消防員救急扶危，執勤中出了事實在令人痛心！安徽亳州蒙城懸周五（12日）有女子站在大廈頂企圖輕生，消防員接報到場拯救，眼看女子在大樓走動欲跳下，消防員撲出救人時，與女子雙雙墮樓。女子最終不治身亡，消防員則受重傷。

最新消息指，重傷消防員名為陳建軍，年僅24歲，經搶放後不治。安徽省公安消防總隊悼念陳建軍為救人而犧牲，他曾參加各類消防救援行動逾1300次，疏散及營救民眾逾百人。央視報道，陳建軍即使和女子一同墮下，過程中也未曾鬆手。



黑衣女子危站大廈頂，不理睬救援人員，消防員躲在一角伺機救人。（網上影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發片段在網上瘋傳，見到戴着鴨嘴帽，身穿黑衣的女子在大廈屋頂邊緣走動，身處位置十分危險。1名消防員躲在背後，趁女子不為意時走出，但女子跑開似想跳下，消防員眼見形勢危急，撲出捉着其腿，沒料女子上半身跌出大廈，衝力令消防員亦一同墮樓。拍片的者看到這一幕嚇得不斷驚慌尖叫。

蒙城縣公安局表示，周五（12日）早上10時12分接獲民眾報案，指商貿城4樓有1名女子企圖跳樓，公安機遂與相關部門前往現場處理事件。救援人員到場後，見到女子情緒較激動，對消防員及民警的勸說都不予回應，其後更突然做出跳樓動作，1名消防員上前施救過程中與女子一同墮樓。

毫州消防員陳建軍拯救輕生女子時不幸墮樓，經搶救後不治，年僅24歲。（微博圖片）

公安局指女子搶救無效死亡，受傷的消防員仍在全力搶救中，相關部門會繼續對事件進行調查。消防員為救人而墮樓，網民紛紛祝願他能逃出鬼門關，有目擊者則指消防員救人期間有做足安全措施，但仍被女子扯着身體同墮樓，對事件十分婉惜，同時呼籲珍惜生命，不要做出危險動作，以免要人救援或危及他人。

不幸的是，亳州消防在綫於微信公眾號悼念該名消防員，交代他經搶救後不治，「兄弟，一路走好」，公布犧牲的消防員名叫陳建軍，年僅24歲，是亳州市消防救援支隊蒙城縣大隊齊山路消防救援站戰鬥員，曾參與滅火救援行動逾1300次，疏散營救民眾逾百人。內地多區消防部門於微博發文悼念，送別陳建軍。消息指，陳建軍救援過程中和女子一同墮樓，但即使在墮下過程中，他也未曾鬆手。