6旬鹹濕伯欲窺外傭裸體　9次攝手機偷拍洗澡　被1招反偷拍判坐監

色心起偷拍別人，結果惡有惡報自己反被偷拍？新加坡1名67歲男僱主在32歲緬甸女傭禮貌性通知自己去洗澡時，竟色心起將手機攝入廁所門縫偷拍，5個月內偷拍9次。其中1次女傭洗澡時發現有鏡頭對准自己，嚇得不敢作聲，她後來想到在廚房內暗角藏起手機來1招「反偷拍」，未料色狼正是男僱主。女傭於凌晨時份偷偷離開去找外傭援助組織求救。雖然僱主求情指自己後悔並患多種疾病，但最終仍被法官判入獄4個月。



外傭洗澡時發現門縫底有電話鏡頭對准自己，嚇得不敢出聲。（示意圖／Getty Images）

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案情指，緬甸女傭早於2016年3月就在67歲男被告的家中工作，被告與妻子同住，2019年8月至2020年1月期間，她9次被偷拍洗澡。被告首次犯案是2019年8月，當天女傭洗澡前到客廳通知僱主，未料他聽完動歪念想看女傭裸體。他等女傭行入廚房內的廁所浴室時，將手機攝入門縫偷拍，初次偷拍時怕穿崩，他拍不到1分鐘就急急離開，回客廳觀看偷拍片段後刪除。

去到2019年12月，被告偷拍癮起，這次是將手機攝入門縫底，未料被女傭即場發現。女傭見到有手機鏡頭對準自己，嚇得不敢出聲，出來時因為太害怕未有向僱主提起，也不知道偷拍的其實就是僱主。

由於廁所浴室設在廚房內，女傭想到可在廚房暗角藏起手機，對準廁所門「反偷拍」，2020年1月初她成功「捕」到僱主犯案，見到他把電話攝入門縫偷拍約3分鐘。女傭翻查手機發現是僱主偷拍，不敢打草驚蛇，至當晚凌晨離開僱主家到當地外傭援助組織「情義之家」求助，在他們協助下報警，僱主隨後被捕。

庭上辯方律師求情指，被告患冠狀動脈疾病、糖尿病及有高血壓問題，只是一時判斷失誤犯案，事後很後悔，希望向女傭道歉。惟控方質疑僱主已多次偷拍女傭，片段更可能被放上網流傳。法官最後考慮到他偷拍不止1次，雖沒有案底，仍需判入獄4個月。

（綜合）