媽媽指iPad接連彈出成人影片　台女一睇超尷尬：這是爸在看片片！

不慎使用電子產品隨時引起尷尬的場景！台灣有女網民分享，指爸爸和媽媽共用一個蘋果帳號，近日媽媽指iPad突然不斷出現「色色的東西」，所以台女就代為檢查。不料台女點擊打開Safari的接力功能後，彈出來的竟然是「超巨大2顆排球的日本女生」，令她頓時說不出話來，最後只能尷尷尬尬地解釋「這是爸在看片片」，令媽媽也只能同樣尷尬地笑說「你早點講嘛，哈哈哈」。台女感嘆「自己看的話也沒看那麼鬼神級大的，沒想到我爸看的那麼胸」，爸爸的形象已經破滅。



台女媽媽指iPad一直彈出色色的東西，所以要台女幫忙檢查，不料起因是爸爸看成人電影的時候啟動了接力功能所致。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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台女在狄卡討論區（Dcard）上發文，分享爸爸因為蘋果的接力功能而累慘的故事。她指由於媽媽不太會用電子產品，所以iPhone及iPad都跟爸爸共用蘋果帳號。不過最近媽媽突然拿起iPad走去問台女，說「幫我看一下，我的iPad一直跳出色色的東西」，台女於是就在媽媽面前按下有接力標示的Safari圖示。

接力是蘋果產品的功能，令用家可以在裝置之間無縫接軌繼續看。不過這次媽媽在iPad上按下Safari之後，「打開來的是成人網站，而且是超巨大2顆排球的日本女生」。台女當下立即面紅，說不出話來，幾秒後才回過神來並說「呃....這是爸在看片片」，媽媽遲疑數秒之後就反問「可是你爸在洗澡欸」，令台女支吾以對不知如何解釋，最後媽媽就尷尬地笑說「哎呀你早點講嘛，哈哈哈」，然後離開，令事情暫告一段落。

台女直言，事件令她覺得非常尷尬。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

台女指事發時自己「當下內心都在尖叫」，不明白為何爸爸的接力功能會被開啟，擔心說是廣告令他媽媽以為iPad中毒，「我這輩子真的沒那麼尷尬過，好險我媽很理智不然我真的尷尬到升天了」。她又指事件的另一個尷尬點是，自己也沒有看過「那麼鬼神級大的，沒想到我爸看的那麼胸」，認為爸爸的形象破滅了。

有網民笑言自己也有類似經驗，指舊手機給爸爸使用之前忘記登出YouTube帳號，「某一天發現紀錄有一堆我沒在看的影片還有追蹤一些很奇怪的東西」，後來才知道是爸爸在看「有點H和清涼女體的影片」，最後只能花數個小時刪除瀏覽紀錄及訂閱，再回家將帳號登出。

（Dcard）