同男友「床上和好」誤碰手機　揭與阿媽通話中　及後收短訊尷尬了

準備與另一半親熱時，手機千萬不要亂放，否則隨時一個不留神就尷尬大了。有台女最近就在討論區發文，表示日前與男友吵架後「用身體和好」，她以為按了手機鎖定鍵，怎料在親熱途中才發現原來是撥通了母親的電話，「下面顯示着大大的1：55秒」。在數小時後，台女收到母親的短訊，尷尬得直呼「我下禮拜回家我要怎麼面對我媽」。



有台女發文，指日前與男友親熱時，竟誤碰手機撥通了與母親的電話，並且在中途休息時才發現。（《無法抗拒的他》劇照）

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該名台女在Dcard討論區發文，指她周日（11月7日）與男朋友吵架，不久2人卻選擇以「身體和好」，享受魚水之歡，她將手機放在枕頭上，欲順手按下鎖定鍵，「結果手好像有碰到手機熒幕」。樓主以為自己按了鎖定鍵，便沒有多想，並與男友開始親熱。

樓主表示，當房事進行到一半，男友尿急忍不住要去廁所，她便打算查看手機，未料這時候才發現自己的一大失誤，「我要拿起手機的前一秒發現我手機熒幕亮着，靠近一看發現上面有在數秒」，當時還以為只是按到拍片，再仔細一看，熒幕上竟是母親的照片，「下面顯示着大大的1：55秒」，原來她一直都與母親通話中。

台女指事後數小時收到母親22字的短訊，她尷尬得不敢打開回覆。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

樓主嚇得立即掛斷電話，在帖文崩潰直呼「我下禮拜回家我要怎麼面對我媽」。她又上傳截圖，指母親在事後數小時傳短訊給她，說「今天妳到底打電話給我幹嘛？還在另一頭跟別人講話」，樓主害怕得不敢回覆或「已讀」短訊。

帖文一出便引來大批網民討論，不少人關注到樓主母親以退為進、旁敲側擊的手法，笑言「重點妳媽都沒掛斷，聽完全程」，也有人為樓主出謀獻策，想好解釋以蒙混過關，「手機被朋友拿去惡搞，然後妳很生氣已經跟那個朋友絕交了」、「手機在朋友家忘記帶」、「妳要慶幸打給媽媽不是打給朋友或是在學校群組按到錄音什麼的，不然真的社會性死亡」。

（Dcard）