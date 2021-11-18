賊仔4度入廟偷香油錢後必上香參拜　被捕咁解釋　網民：佛祖顯靈

偷竊犯罪還奢求菩薩保祐？內地近日流傳一段閉路電視影片，顯示福建1名男子鬼鬼祟祟走入寺廟，在神枱前行來行去，趁無人在場時悄悄從香油箱偷錢，事後更「交戲」扮信眾，繼續上香參拜。管理員發現失竊後報警，警方調查後拘捕涉案小偷，發現他已經4度偷香油錢，而離開時上香，原來是希望神明保祐自己不會被捕。網民知道小偷上香原因後，笑言他與神明「爭吃」，被捕是「佛祖顯靈了」。



福建1名男子走入廟內偷香油錢，次次偷完都會上香參拜，背後原因竟是想神明保祐。（微博影片截圖）

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案發於11月8日，福建泉州1名男子入廟偷香油錢後被保安發現。從閉路電視畫面所見，穿黑衣的男子走入寺廟內，在神枱前行來行去，又行近門口查看外面有沒有人，之後轉身行近香油箱，拿出一張連繩的卡紙，像釣魚似的將香油錢從箱內「釣」出來。

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小偷得手後將錢收好，隨即下跪上香參拜，表現得像普通信眾般虔誠。管理員其後發現失竊後報案，當地警方在同一天說將姓黃男子拘捕。警方表示，黃男承認自己先後4次到該景區內盜竊香油錢，由於他擔心事情敗露，每次偷錢後都會上一炷香，希望保佑自己不會被捕。黃男4次犯案合共偷了數百元，目前正被行政拘留，案件仍然在查。

事件令網民笑翻，「事實證明，這不靈」、「如果沒錢了，去拿錢吃飯犯法嗎」、「是的菩薩同意了，他打手勢同意的」、「這是在跟神明『爭吃』啊」。不過，不少人認為他會被捕證明「佛祖顯靈了」，「佛祖：『沒想到吧，我報的警。』」、「菩薩說本來都瞌睡了被你叫醒了」。

（綜合）