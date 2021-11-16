爛賭爸在家又借又偷　首向女兒借$5000被拒發晦氣　阿女傷心到喊

親情可貴，但有人卻會以親情作情緒勒索，乘機不斷索錢！有女生指爸爸爛賭和「太想發達」，早年中騙局後破產，即使每個月有交家用，亦都會問媽媽借錢賭馬，最後更演變成直接偷錢。爛賭爸近日首次向樓主伸手借錢，其間銀碼更5000元「減價」至2000，樓主不欲借錢，委屈得哭了出來，但爸爸得知借錢不果就發晦氣，當場稱「唔係掛，咁都冇？」、「你借就借，唔借就算」，令她感到爸爸的形象已經完全幻滅，「我在乎嘅唔係佢有冇錢，係佢個人啊」。



有女生在討論區上發文，指爛賭爸爸首次向她借錢，令她感對爸爸的想像完全幻滅。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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樓主在狄卡討論區（Dcard）上發文，提到自己雖然不是富裕之家，「但都衣食無憂，阿爸阿媽對我好好」，唯一問題是爸爸好賭，太想發達反而墮入騙局，「搞到破產」。她提到爸爸有交家用但會問媽媽借錢，「話借錢返工用，但實際上攞咗去賭馬」，「而家甚至連問都唔問聲，直接喺阿媽個銀包攞錢，其實即係偷」。她又提到爸爸「多多藉口」，例如說取回強積金後會全數轉交媽媽，現在只是「借住先」。

不過最令樓主感到失望的事情近期才發生，她指爸爸在某天早上才說：「點都唔會問個女借錢。」詎料他到晚上就問樓主：「有冇5000？」當下樓主不欲借錢所以沒有回應，爸爸追問：「2000呢？」樓主繼續忍住不想和爸爸爭論，但終於還是哭了。但爸爸卻發晦氣指：「唔係掛，咁都冇？你借就借，唔借就算。」樓主直言爸爸的父親形象已經完全幻滅，「接受唔到點解會有個咁嘅老竇」，自己期望的爸爸並不在於有沒有錢，只是人格如何。

女生直言「接受唔到點解會有個咁嘅老竇」。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

網民全都支持樓主企硬，堅拒借錢，「有第1次就會有下1次，唔好因為心軟而放棄為咗佢好嘅諗法」、「叫佢還錢畀你媽先再講」、「唔借，借畀佢係畀佢繼續去賭」。另外亦有網民提醒，可以帶爸爸到戒賭中心，尋求專家協助。