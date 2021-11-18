印度獸父姦殺親女　藉埋葬外孫行兇　只因不滿女兒嫁另一種姓男子

印度發生1宗恐怖姦殺親女案，原因竟是獸父不滿女兒給另一種姓男子！被姦殺的25歲女子居於印度中央邦，她經自由戀愛嫁給另一種姓男子，婚事引起家人不滿，父親稱自己被其他村民嘲笑，與女兒斷絕來往。女子早前帶同數個月大兒子暫住姐姐家中，惟孩子不幸染上肺炎死亡，姐姐情急下致電父親及弟弟求助。詎料父親及弟弟假意幫手送男嬰到森林埋葬時，獸父叫兒子在外面把風，自己則帶女兒入森林內毆打及強姦，最終更勒死女兒，任由女兒和外孫屍體棄於森林，母子被發現時已嚴重腐爛。警方稱獸父已承認犯案，將被控謀殺及強姦罪，兒子則被控合謀謀殺罪。



印度25歲女子不顧家人反對，嫁給另一種姓男子，最終被父親姦殺。（示意圖／Getty Images）

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事件發生於印度中央邦，博帕爾市（Bhopal）警察局長Umesh Tiwar日前交代案情，指疑犯於11月5日陪同女兒到市郊森林，聲稱一起埋葬病死的外孫，其間竟將25歲女兒姦殺棄屍於森林。事發9天後，即11月14日，警方接到森林警衛通知，稱在森林深處發現女性及男嬰屍體，屍體已嚴重腐爛。警方接報時，原來以為屬單純謀殺案，到場發現女子被脫下內褲，送去驗屍時，確定女死者被勒死前曾遭到強姦。

印媒報道，25歲女死者相信自由戀愛，不顧家人反對嫁給另一種姓男子，家人和她斷絕來往，婚後一直無回娘家。獸父報稱因此事被其他村民嘲笑，一直痛恨女兒。警方表示，女死者婚後和丈夫搬到沙賈布爾區（Shajapur）居住，10月20日，其丈夫因工作前往恰蒂斯加爾邦，故她帶同孩子去姐姐的家暫住，並慶祝印度傳統節日排燈節。另有印媒稱夫婦正在吵架，女子當時是離家出走。

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未料女子搬回姐姐家暫住時，兒子患上肺炎身亡，她沒有把兒子的死訊告訴丈夫。家逢巨變，姐姐心急下聯絡住在鄰區的父親及弟弟前來幫忙，父親仍憤恨於女兒嫁給其他種姓男子，突然接到聯絡竟然是要他幫忙埋葬孩子，他隨即動殺機，假意說可帶女兒到森林埋葬外孫。案發當天，女子的弟弟原本同行，但父親在進入森林前叫他留下看顧電單車，並要把風別樣其他人接近。

父親與女兒行入森林途中，重提她嫁給其他種姓男子的事，女兒全程不發一言，父親卻突然失控毆打她，當場將她強姦後再勒死。

警方指疑犯向兒子坦承殺了女兒，隔天再把事件告訴長女，長女因害怕父親而不敢報案，但他亦隱瞞了曾強姦女兒。警方調查期間，父子一度想誤導警察，但疑犯後來直認自己一直在尋找機會殺死女兒，當女兒聯絡他時，他難以抑制自己的怒火。獸父將被控謀殺及強姦罪，其兒子也被控合媒謀殺。

由於女死者沒有手機，她在排燈節時曾借別人手機聯絡丈夫，這是夫妻最後一次通話。警方周一（15日）將女子死訊告知其丈夫，死者的丈夫表示，2人於1年半前私奔結婚，妻子父親不承認這段婚姻，一度向警察謊報女兒失蹤。後來警方上門調查，他們強調已婚，而外父當時曾說只要女兒一回家，他一定會親手殺女，沒料到他真的下毒手。

印度種姓制度向來受國際社會、人權組織及當地人關注，是一種嚴格社會階級制度，講求種姓內部婚姻，甚至限制某一種姓的人從事特定職業，出生就決定命運，高等種姓會享有多種特權。1947年印度獨立時，雖然有明文規定廢除種姓制度，但至今仍影響許多印度人，高等種姓的人仍享有較高社會地位，甚至有部分爭議性新聞，正正是低等種姓民眾受高等種姓民眾欺壓所致。

（綜合）