表揚員工1年蓋7億個印章　網民計蓋章速度快過AK射速　公司咁回應

人類的確可以不停突破界限，但有可能這樣快嗎？內地有企業在微信公眾號發文，表揚優秀員工，聲稱她1年內蓋了7億個印章，「成功突破人類極限」，而且零出錯，馬上引起網民熱議。有網民用各種方法認真計算，指1年365日不眠不休工作，每分鐘蓋1331個印才做到蓋7億個的水平，而AK47步槍的射速是每分鐘500至600發，即這員工蓋章速度比AK47射速更快。該企業後來澄清，事件屬「統計錯誤」，而且相關人員也審核不力，現已撤回文章。



內地熱傳1段微信公眾號文章，有公司稱員工1年蓋7億個印章，而且零失誤。（微博圖片）

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內地日前熱傳1篇中建四局的微信公眾號發文，題為《一年蓋7億個章，中建四局某員工已成功突破人類極限》，提及1名梁姓員工2020年時蓋了7億多次印章，而且零出錯。文章引起網民熱議，更有人認真計算要如何做出此創舉。

有網民計算，如果1年不眠不休全勤工作，365天每天工作24小時，每分鐘也要蓋章1331次，才能做到1年蓋7億個印章。更對比了AK47步槍的射速，是每分鐘500至600發子彈，換言之，該女員工蓋印速度比AK47射速還快。

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又有人推測，公司用的可能是「騎縫章」，即蓋章時蓋在每頁紙的邊縫上，合同的每一頁均有紅印，要將合同展開才可以將印章還原。可能是1份標書有幾百頁，每頁都算1個，這樣或許做到蓋一次等於幾百個印。按這個解釋，即總計蓋過7億頁紙，1張普通A4紙厚度約0.1毫米，7億頁加起來約72.8公里。東方明珠塔主體高約350米，7億頁紙的高度等於2080座東方明珠塔。

怎樣看都是太誇張，網民直指覺得數字是誇大了，「那句話怎麼說的？吹牛不打草稿」、「好不容易表揚自己一下還被揭穿了」、「人有多大膽，地有多大產現代版本」。更有人疑問為何公司需要特設1個「印章服務室」，認為是多此一舉。

中建四局貴州投資建設日前回應內媒，承認說法有很大問題，他們出現「統計錯誤」之後又審核不力，沒有做好嚴格把關，已將文章撤回。工作人員解釋，因應宣傳工作要求，要宣傳公司內表現優異的員工，未料事件引起輿論，公司每一次蓋印，都要做一筆台賑登記，每一筆賬他們都要核實，他們已確認每一次核實都沒出問題，「可能是總數的計算上面計算出錯，他們（梁某）部門同事去看過她的1個統計表，可能他們也沒有具體的看這個數據」。對於公司設有「印章服務室」的疑問，他解釋公司的業務較廣，許多都有蓋章需求，故有其必要。

（綜合）