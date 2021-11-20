野豬爭議｜IKEA出Po支持與動物共存　#hashtag：呢度係大家嘅屋企

漁護署早前公布會將所有在市區出沒的野豬「人道毀滅」，引發社會極大爭議，不少藝人明星都公開發聲關注動物權益，認為不一定要用殘忍方法殺野豬，可以有其他辦法解決問題。香港IKEA宜家家居似在社交平台上發帖，祝願所有動物都能和平相處，獲網民大讚公關團隊關注社會話題。



宜家家居昨日（19日）在facebook專頁發文，上載1張多款毛公仔的照片，包括猩猩、大象、獅子等等，並寫道「希望所有動物都可以好似我哋咁和平共處」。（IKEA FB圖片）

宜家家居昨日（19日）在facebook專頁發文，上載1張多款毛公仔的照片，包括猩猩、大象、獅子等等，並寫道「希望所有動物都可以好似我哋咁和平共處」。帖文介紹這個毛公仔系列的用料之餘，指小朋友玩玩具時，不但認識到瀕臨絕種動物，還可以貼近大自然，感受其他物種的可愛之處，最後又標籤了「呢度係大家嘅屋企」及「我哋一齊生活好嘛」。

帖文一出，網民即「對號入座」，認為宜家家居特意發帖回應近日的「野豬爭議」，連微辣藝人「霍哥」亦貼相留言，稱「一直都好和平」。不少網民都表示看完帖文更心酸，「今次笑唔出，只想哭」，又指這是人？介乎幽默與公義之間的抽水藝術」，有人則提議宜家家居可出野豬公仔，「想要幾隻，驚日後唔記得野豬個樣」。不過有網民則不認同專頁小編的做法，「用動物的悲劇去sell（宣傳）。

漁護署周三（17日）於深灣道以食物誘捕並人道毀滅7隻野豬，事件引起各方關注。（資料圖片）

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早前有輔警在北角處理一宗野豬發現案時遭野豬咬傷，事後漁護署宣布為應對野豬滋擾問題，將定期捕捉並人道毁滅在市區出沒的野豬，以減少野豬數目及野豬滋擾情況。漁護署周三（17日）於深灣道以食物誘捕並人道毀滅7隻野豬，事件引起各方關注。

為野豬發聲藝人：