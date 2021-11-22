好心人佐敦站撿戒指尋失主　閃到爆被指似碎鑽　網民：好人有好報

個人財物理應小心保管，一旦遺失或被偷隨時「無仇報」。有網民日前在facebook發文，表示上周六（20日）晚上在港鐵佐敦站撿獲1隻戒指，希望尋回失主。其他網民看後大讚樓主誠實，「就咁睇唔知道值唔值錢，但路不拾遺係好事」，也有部份人爭議該枚是否真鑽戒，討論會否價值連城。



有網民日前在港錢佐敦站發現1隻戒指，故在網上發主尋找物主。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

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樓主上周六於facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，稱在當天晚上11時許，於佐敦站往荃灣方向的車頭位置發現1枚戒指，已將其交給港鐵站職員，希望主人能看到帖文後拿回戒指。

不過帖文一出，許多網民都認為該枚「鑽戒」為假貨，並懷疑是「豬耳繩」，紛紛留言稱「我有隻類似款，假石嚟」、「都唔閃嘅，見過真嘢閃到爆」、「人造鑽石（蘇聯石/莫桑比石），400、500港元有交易」。又有人笑言會否是有人求婚失敗，其中一方才憤而丟掉戒指，「有冇諗過條仔求婚不成畀個女仔掉落地嘅呢？單身狗路過」、「我諗物主唔會認頭，似係求婚失敗」。

帖文掀起網民討論，不少人大讚樓主路不拾遺，也有人熱議戒指是否真鑽戒。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

樓主之後回覆，認為不論真假和價格，「（戒指）背後總有佢嘅價值」，不少網民大讚其善心，「有幾多個人會咁好心，見到鑽石唔袋起」、「好人有好報」。另外，亦有自稱是珠寶從業員的網民指出，「呢隻全碎鑽，唔會有GIA（證書）……豬耳繩會整一粒過，中間方型位置係幾粒細砌出嚟，似真多啲」。