失物 ︳旺角港鐵站拾獲半卡鑽戒　乘客路不拾遺放FB尋失主獲讚

有「失魂魚」最近掉失戒指嗎？有網民在旺角港鐵站拾獲1隻目測半卡的鑽石戒指，因而拍照放上facebook群組尋失主，一眾谷友紛紛留言幫推，希望能物歸原主。



該網民在FB群組發帖，指前晚（6日）在旺角港鐵站內拾獲1隻鑽戒，鑽石估計大概約50至53分，戒指圈內刻有英文字。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

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該網民在FB群組「香港失物報失及認領群組」發帖，指前晚（6日）在旺角港鐵站內拾獲1隻鑽戒，鑽石估計大概約50至53分，戒指圈內刻有英文字，並上載多角度照片，希望能絡上失主，「見字請盡快PM（私人訊息）…敬請勿白撞」。從失物照可見，鑽戒款式簡單，戒指圈沒有花紋，只有1粒鑽石在頂部。

帖文上載不足1天已有過百網民留言幫推，又大讚樓主未有私吞鑽戒，「好人一生平安」，有人則笑言一看鑽石大小就知誠意十足，「擺明係徵婚廣告」，另有人自行作故事，物主可能已分手，所以才丟棄在港鐵站裏。

港鐵今年6月推出自助失物處理平台，一旦在港鐵範圍內遺失物品，便可即時在港鐵應用程式或網站報失，包括輸入遺失的時間、地點、失物資料，以及聯絡方法，如能輸入更多失物特徵，甚至乎相片，就增加尋獲機會。如果港鐵成功尋獲，會以電郵通知；假如未有發現，亦會於7日內通知，系統24小時運作。

港鐵早前表示，每月拾獲約7,000件失物，每年約為8.5萬件，當中2018年出現最多「大頭蝦」，一共有160,000件。以下為港鐵失物排行榜▼▼▼

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港鐵每月拾獲7000件失物 曾有教師遺下試卷 推自助報失系統

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