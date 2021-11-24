星級命理師揭天生「命中帶財」注定富貴4生肖　呢啲年份出世最強

趁著年輕辛苦打拚的人不在少數，為的就是衣食無憂的晚年退休生活。



只不過，憑著自身努力恐怕還不夠，本身的運氣同樣佔有很大比重。對此，命理師艾菲爾13日在Facebook分享最具富貴命的4大生肖……

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第4名：生肖狗 生肖狗的人天性忠誠勇敢，很有自己原則，常常結交到知心好友，事業上，生肖狗的人通常很有企圖心，樂意比他人付出更多心力，清楚儲蓄重要性的你平時懂得節省，存摺數字才因此比一般人高，生活會越過越輕鬆，尤其是1982年、1994年的生肖狗。第3名：生肖豬 生肖豬的人待人和善，總是掛著笑臉，因而容易與他人打成一片，凡事力求公平公正，不會令人覺得被輕視，特別在工作上，生肖豬能夠全心投入一件事情中，時常被好運眷顧的你，一旦遇上麻煩，總是會有貴人伸出援手，尤其是1983年、1995年的生肖豬最為好運。

第2名：生肖牛 生肖牛的人天生耐力極佳，不僅做事勤懇、認真，遇到難題也不會輕易退縮，總是努力達成設定的目標，雖然年輕時候可能會稍微辛苦一點，不過最終很有機會迎來富貴人生，尤其1985年、1997年的生肖牛。第1名：生肖虎 生肖虎的人天生對金錢方面很敏銳，很懂得理財，不僅如此，辦事果斷有魄力，生肖虎還充滿自信，好運很容易降臨在身上，隨著時間流逝，過去設立的目標一一達成，往往能憑著自身努力得到想要的東西，因而很有機會擁有富裕的幸福人生，尤其是1986年、1998年的生肖虎。

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