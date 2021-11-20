印度神童新預言「月偏食是凶兆」冇有怕！12星座逆市開運全攻略

【印度神童阿南德／月偏食】11月19日16：57，我們將正式迎來金牛座滿月，而這一次滿月也將伴隨著月偏食，會不斷強化滿月的能量，整體形象帶有著強烈的幸運色彩。在占星學中，金牛座守護著黃道12宮中的財帛宮，它一方面體現的是物質基礎帶給我們的安全感，另一方面也凸顯著資源的聚集，強化自身價值。



金牛座有著十分典型的特質就是穩定感，11月初的天蠍座新月會讓人看到很多機遇，也會讓人感到強大的壓力，而到了月中旬，金牛座的滿月則能夠不斷提供給我們可以依賴的港灣。我們不再像以往那樣猶豫不決，面對很多重要的抉擇，都能夠內心篤定地做出選擇。

【圖輯】印度神童阿南德新預言稱「月偏食是凶兆」！點圖放大瀏覽他之前的預言👇👇👇

+ 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

通常來講，滿月會給我們帶來一個美好的結果，但這次金牛座滿月伴隨著月偏食，反而能夠擁有起承轉合的作用，我們不僅能夠擁有一個對過去的總結，也會重新開啟自己的希望之旅。而一些渴望轉運的人也要好好把握住，這次金牛座滿月帶來的機會，很有可能迎著風口想成功翱翔。那麼今天就帶著大家們獨家揭秘，這次伴隨著月偏食上場的金牛滿月「12星座逆市開運全攻略」！快來看看吧！

【圖輯】月偏食撞正金牛座滿月12星座冇有怕！點圖放大看白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座「逆市開運全攻略」👇👇👇

+ 8

【圖輯】點圖放大看天秤座、天蠍座、人馬座、山羊座、水瓶座、雙魚座「逆市開運全攻略」👇👇👇

+ 7

【圖輯】印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

【你可能感興趣】印度神童新預言│月偏食是凶兆？ 3大災禍房地產震盪 2星座小心

白羊座

白羊座需要拓寬自己的事業領域，有望找尋到不錯的發展機會。白羊座在職場中經常能夠化壓力為動力，在周圍人筋疲力盡的時候，他們總是可以滿血復活，但努力向前奔跑的同時，也要不斷佔領更多的賽道。而這次月偏食，白羊座很有可能在職場中一飛升天，擁有更廣闊的天地。

金牛座

金牛座需要留意身邊的成功人士，他們很有可能就是隱藏的貴人。金牛座往往不懂得該如何去達到自己的形象，向周圍人去釋放閃光點，但這也導致社交圈不斷變窄。而這次月偏食，金牛座需要勇敢地和優秀的人交流，很有可能會找尋到貴人的幫助，得到強大的資源扶持。

雙子座

雙子座需要更加深入的學習，提升自己的技能和眼界。雙子座雖然有著很多靈感與創意，但往往這種智慧都是靈光一現，很難持之以恆的發揮出來。而這次月偏食，雙子座如果能夠開啟一些能夠提升自己專業能力的課程，不斷的去學習，就有望得到能力的提升，成功也會不請自來。

【圖輯】Bitcoin突暴跌！只是開始？印度神童預言曝加密貨幣爆破時間表（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

巨蟹座

巨蟹座需要拓寬社交範圍，廣交好友積累人脈資源。巨蟹座的工作業績一直處於不上不下的狀態，雖然每天都拼命的去維繫客戶，但仍然沒有實質性的效果。而這次月偏食，巨蟹座要多多參加社交活動，很有可能會遇到優質客戶，不僅能夠順利完成工作目標，也會通過客戶的引薦，擁有更好的發展平台。

獅子座

獅子座需要主動站出來，成為人群中的領導者。最近一段時間，獅子座一直做著幕後的工作，明明他付出的汗水和精力是最多的，但成功的果實卻總是被其他人搶功。而這次月偏食，獅子座需要讓更多的人看見自己辛勤的努力，積極站在聚光燈下，施展出自己強大的魅力。

處女座

處女座需要養精蓄銳，積攢實力才能夠逆風翻盤。處女座總是特別喜歡未雨綢繆，他們通常都會做好最壞的打算，但這個過程中也消耗了太多的精力。而這次月偏食，處女座需要讓自己逐漸找回最佳狀態，不要過度焦慮讓自己變得緊張敏感，需要不斷充電才能夠輕鬆越過難關。

【相關圖輯】加入蛇夫座後「全部星座大執位」一文看清13個星座中你是什麼座！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

天秤座

天秤座需要徹底的放鬆，自由自在地投入到愛情中。天秤座面對感情的抉擇通常猶豫不決，他們總是希望傷害對方，面對熱烈的追求者，總是不忍心拒絕，這也導致他們帶上了很強的感情枷鎖。而這次月偏食，天秤座需要讓自己放鬆一下，要學會談一場輕鬆的戀愛，才能夠徹底感受到愛的滋味。

天蠍座

天蠍座需要不斷和外界溝通交流，在聊天中有望得到新的思路。天蠍座通常都報喜不報憂，他們不太願意和周圍人訴說自己的困惑，這也導致變得鑽牛角尖。而這次月偏食，天蠍座需要多去傾聽不同人的意見和想法，反而能夠得到更好的解決方法，不費吹灰之力就可以化險為夷。

人馬座

人馬座需要把關注的重點放在金錢領域上，要學會積累財富。人馬座一直都是生活的享受者，為了片刻的愉悅，甚至可以大肆揮霍，但這種消費方式讓他們很難擁有穩定的財富。而這次月偏食，人馬座需要做好長期儲蓄的計畫，不斷的去改變自己的消費觀念，才能夠擁有更多的物質基礎。

【相關圖輯】「星座+血型」性慾最強排行榜！這個組合從慾望中尋找激烈刺激感（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

山羊座

山羊座需要加快行動力，要總是讓自己停留在思考層面。山羊座特別喜歡去回溯和複盤，雖然在過程中也會冒出很多新鮮的想法與念頭，但奈何心裡總是不斷地衡量周璿，這就導致錯過了最好的時機。而這次月偏食，山羊座需要將思路和行動統一，這樣才能夠在夢想的路上飛馳。

水瓶座

水瓶座需要學會做周詳的計畫安排，不要把時間都浪費在娛樂方面。水瓶座能夠發覺到自己大部分時間都用來追劇、打遊戲，這也導致工作量不斷堆積，每當面對工作就變得無精打采。而這次月偏食，水瓶座需要調動起對生活的熱情，學會合理分配時間，才能夠更好地向前奔跑。

雙魚座

雙魚座需要讓自己變得樂觀一些，擺脫掉敏感的外衣，坦誠的接納一切。對於雙魚座來說，失敗和痛苦一直都是他們最無法面對的存在，敏感的他們總會因為一點失敗就選擇放棄，這很容易與成功失之交臂。而這次月偏食，雙魚座需要找尋到那個強大的自己，用積極樂觀的心態去撫平過往的傷痛。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】