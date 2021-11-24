民謠歌手表演中途被粉絲拎1「桶」鈔票淋頭　土豪式打賞震撼網民

這是土豪的打賞方法嗎？印度日前瘋傳1段鈔票「淋人」的片段，顯示有名女歌手在台上表演時，有男粉絲突然從後走近將1桶鈔票淋在她身上，女歌手不慌不忙地撥開鈔票繼續表演。印媒指，當事人其實是古吉拉邦的民謠歌手拉達迪亞（Urvashi Radadiya），在當地相當有名氣，而社交媒體所見，粉絲經常在她表演時撒錢，展示對她的支持。不過這種行為令部份網民反感，稱這樣拿錢淋人不太尊重。



印度1名民謠歌手表演時遇土豪式打賞，一桶銀紙淋在身上。（「urvashiradadiya_official」IG影片截圖）

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印度日前瘋傳1段影片，顯示有名穿黃色衣服的女歌手坐着表演時，突然有名穿白色衣服的男子從後接近，將1大桶現鈔淋到她的身上，女歌手被淋到滿身鈔票後，撥開琴上的鈔票，非常專業的繼續表演，但這種誇張的打賞方式引起網民熱議。

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當地傳媒指，這名歌手叫拉達迪亞，是古吉拉特邦的流行民謠歌手，當地人稱她作「古吉拉特語女王」（Queen of Gujarati folk）、「古吉拉特邦的阿比達帕文」（Abida Parvin of Gujrat，阿比達帕文有蘇菲音樂女王之稱），而「拉達迪亞」名字的靈感正正源於阿比達帕文。

現年31歲的拉達迪亞生於艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）的小鎮，以歌聲優美聞名，3歲開始學習傳統音樂，6歲開始表演唱歌，小時候的夢想是當警察，但礙於家庭條件她無法追夢。

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熱傳的影片攝於15日，她在印度教節日塔爾西維瓦（Tulsi Vivah）上表演，每年的演出逾百場，更曾受邀到多地表演。她在社交平台也貼出了自己的表演片段，感激粉絲們「無價的愛」，還標籤這是「金錢雨」。從其社交媒體所見，其實她表演時不時有粉絲為她撒鈔票，但用桶可能是第一次。雖然粉絲的豪氣震撼到網民，又問她會怎樣用這些錢，但有部份人對此表示反感，認為這樣用錢撒或淋在別人身上不太尊重。

（綜合）