印男被宣告死亡後送殮房入屍櫃6小時　家屬認屍大驚：他還活着！

真的死過翻生！印度1名男子日前因為交通意外而送院，惟被送到醫院之後就被醫生宣布他已經死亡，於是轉送到停屍間等待驗屍。6小時後男子家屬到場認屍，但發現男子還有生命迹象時，就驚訝地大叫「他還沒死！這是怎樣發生的？」。男子「復活」之後仍然昏迷，現正接受治療。家屬明言將會投訴涉事醫生，因為他們的家人幾乎在屍櫃被凍死。



1名男子發生交通意外後被宣布死亡，但家屬認屍時卻發現他仍然生存。示意圖片。（GettyImages）

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事件發生在印度北方邦城市莫拉達巴德（Moradabad），45歲男子古馬（Srikesh Kumar）因為被電單車撞倒而被送到診所，但由於情況實在太過嚴重，所以他被轉送至私人醫療機構，但抵達時醫生已經宣布他死亡。古馬其後被送到政府醫院，以待驗屍。

約6小時後，古馬的家屬到停屍間認屍，但他的嫂子巴拉（Madhu Bala）卻發現古馬的屍體有活動迹象，「還沒死！這是怎樣發生的？看，他想要說話，他仍然在呼吸」。事後古馬立即被救出，但仍然沒有意識，現在於1間醫療中心接受治療。巴拉認為，古馬幾乎因此被凍死，現時仍然昏迷，將與家人投訴醫生的疏忽。

家屬認屍時發現男子仍然在呼吸，更似乎想說話。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

涉事私人醫療機構的首席醫療總監辛格（Dr. Shiv Singh）就指，當時負責的急症室醫生在凌晨3時看到病人，指他當時已經沒有心跳，「他還檢查了那個男人數次」。辛格又指，當警員及古馬的家人來到準備驗屍的文件時，發現原來古馬仍然生存，他承認事件「是最罕見的」，但「不能說是疏忽」，正在調查為何古馬會被錯誤宣布死亡。

（Daily Mail）