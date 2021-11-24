後生女去廁所掛住玩電話　屁股意外遭馬桶卡住被困　結局極尷尬

今時今日人人機不離手，就連如廁期間也不例外。內地近日發生罕見意外，1名年輕女子如廁時玩手機打發時間，沒料臀部突然被馬桶卡住動彈不得，無助之下只好向消防部門求救。消防員帶同救援工具趕至，最終決定以儀器切開廁所板助女子脫困。女子「獲救」後尷尬得即時拉起褲子衝回房間，整理一輪後才滿面通紅的再次現身，小聲向救援人員致謝。



1名年輕女子如廁時玩手機打發時間，沒料臀部突然被馬桶卡住動彈不得，無助之下只好向消防部門求救。（搜狐圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

浙江杭州消防隊早前接獲1名年輕女子報案，女子於電話中支支吾吾，尷尬表示自己在洗手間發生意外，臀部不慎滑進馬桶卡住，完全無法動彈，希望消防員能幫忙脫困。

消防接報後確認女子沒有生命危險，便帶同工具趕到現場。當時女子仍然動彈不得，只好坐於馬桶繼續玩手機打發時間。消防員視察情況後，起初提出使用洗潔精，期望以潤滑的方式協助女子脫離馬桶，然而未能成功。後來經女子同意，消防員決定使用工具將廁所板切開，並將女子「連人帶板」一起旋轉了90度成功「解救」。

+ 2

女子「獲救」後未及道謝，便拉着褲子衝回房間，整理一輪才忍着尷尬，滿面通紅的再次出來，向到場協助的消防員道謝。在場的消防員也被如此奇葩的拯救行動逗笑，大方表示過往也有不少被廁所板卡住的意外，提醒女子上廁所時不要將馬桶當成座椅坐太久。

事件曝光後引來網民爆笑討論，不少人紛紛留言笑指女子應該難以面對這次意外，「這輩子最尷尬的事莫過於此」、「上廁所玩手機的唯一好處，就是卡住了還能打電話」、「像這樣的營救，怕是誰也不想經歷第二次」、「這下子這家馬桶製造商怕是要出名了」。

過往也有小朋友因沉迷玩手機而發生類似意外。武漢1名6歲男童為了玩手機，反鎖自己於家中洗手間，不料坐在馬桶太久，屁股竟被卡住在廁所板上。父母發現後，花了個多小時亦未能「拯救」兒子，只好向消防員求助。數名消防員趕至，連人帶板將男童移至客廳，再用工具拆開廁所板，終成功「救出」男童。



湖北武漢一名6歲男童坐於馬桶上玩手機太久，竟卡住在廁所板，驚動消防員出動拯救。（湖北日報微博圖片）