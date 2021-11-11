貪玩男打女友屁股　出力一啪突然發現「觸感變了」心諗：玩完…

許多情侶相處都有自己的小情趣，往往能讓感情更升溫。一名台灣男網友發文表示，他接女友下班時突然想惡作劇，偷偷到她身後打她屁股，不過響亮的「啪」一聲之後，他馬上感覺不對。



一名台灣網友在Dcard發文，他每天傍晚都會接女友下班，情人節前夕他突然想戲弄一下女友，偷偷走到她的背後，抬手打了女友的屁股一下。

【圖輯】台男接女朋友收工想打她屁股 出力一「啪」心諗：玩完…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣網友：「打下去"啪"的一聲，我就知道慘了，這觸感不是女友，果然，女友的同事一臉驚恐的轉過來，然後同事對面站著的才是我女友」。

雙方尷尬的對看後，原PO連忙又道歉又解釋，原來女友的同事正陪她聊天，外面又有點冷，同事便借穿女友的外套，讓原PO認錯背影，才會發生這場烏龍。不過幸好同事沒有放在心上，女友則馬上掐著原PO的耳朵把他拖走。

文章一出許多網友開玩笑的替他「上香」，「這個不用過情人節了 直接過清明節吧」、「我獻鍵盤或算盤好了」、「有需要大體捐獻同意書的話可以跟我聯絡」，也有女網友發生過同樣的慘事，「當年國中也想戲弄朋友(女生)，結果在同學們眾目睽睽之下，非禮了男生同學的屁股」「我想到高中的時候，同學的男朋友認錯背影，從後面抱我，我轉頭看了一下，嚇死，他女友站在我前面」。

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