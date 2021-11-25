全場親戚幫老爺賀壽　人妻手機冇鎖遭侄仔揭全裸艷照：怎麼沒穿衣

不少人都會將手機上鎖，以免秘密或私隱遭人發現。台灣1名人妻日前回丈夫老家為老爺賀壽，許多親戚同聚一堂，當時人妻的手機沒有上鎖，未料遭4歲的侄兒擅自拿去玩，其間看到儲存在手機內兩夫妻的全裸照片，在客廳問道「這裏有那麼多舅舅跟舅媽沒穿衣服的照片啊？」，讓全場親戚尷尬不已。



兩夫妻前一晚心血來潮互影裸照，惟翌日到老爺家賀壽，其手機被侄仔拿去玩，其間「私密相簿」被打開。（《過年好》劇照）

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該名人妻在「匿名公社」發帖，指因為家中的小孩都已長大，亦各自有手機，因此她與老公都沒有為手機上鎖的習慣。直至早前為老爺賀大壽，兩夫妻回丈夫老家幫忙，不少親朋好友都齊聚一堂，有大有細非常熱鬧。其間，人妻形容自己一直像隻無頭蒼蠅般，忙着打點一切，此時她的手機被4歲侄兒擅自取走。

等到人妻察覺到手機不見蹤影時，卻已經太遲了，當時侄兒拿着她手機跑到客廳，找其媽媽大聲問：「媽咪，這裏（手機相簿）有那麼多舅舅跟舅媽沒穿衣服的照片啊？」，人妻的丈夫聽後立即衝上去搶回手機，「然後本來熱鬧聊天的親戚們瞬間都安靜下來，空氣中充滿無限尷尬的氣氛」。

侄仔在客廳大聲指手機內有裸照，人妻指事發當下全場靜默，令她非常尷尬，丈夫後來衝上前拿回手機。（《全裸監督》劇照）

人妻續指，那些全裸照片其實是賀壽前一晚，丈夫心血來潮而堅持要拍攝，慨嘆「那一刻，我真的想挖個地洞把自己埋起來說」。人妻補充，事後碰到奶奶，對方更「後知後覺」地問她，到底其丈夫當天為什麼要急着搶回手機，頓時讓她不知如何回答。經此一役，兩夫妻亦為手機設定密碼，從錯誤中學習。

帖文一出，不少網民同樣直呼「太尷尬了」，指為了個人私隱，最好還是習慣設定手機密碼，「鎖一下吧，不然在路上搞丟了手機會很尷尬」、「生孩子前手機不離手，生孩子後手機要上鎖」、「我小孩也是會玩我的手機，至少把私密相簿隱藏起來吧」；亦有網民笑言，「獨樂樂不如眾樂樂～這時候妳應該開啟雲端相本的家族分享功能」、「是想挖個洞把那小孩埋了吧」。