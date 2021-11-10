老公30出頭已零性慾　人妻直言「Dry到爆」：我唔要咁樣過下半世

性事不和隨時可以引致感情危機！有人妻在討論區上發文，指與老公已經有小朋友，但30出頭的他已經沒有性慾，即使人妻主動求性，亦都被老公拒絕她先做前戲。人妻曾與老公商討性事問題但無果，曾經檢查老公手機又確認沒有第三者，「係乖乖老公」。人妻表示，不希望如此過下半生，所以向網民求救。



有人妻在討論區上發文，指老公只是30出頭就已經沒有性慾，感到十分煩惱。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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人妻在香港討論區上發文，指自己「30歲女，有老公=無老公」。她在內文提到，老公與自己年齡相約，「都係30頭」，「但性慾=0」，2人已經育有小朋友。人妻指與老公最大的性事問題之一是沒有前戲，即使她作主動一方，老公亦「唔畀我前戲」。

人妻與老公曾經多次就性事問題討論，「但佢都一笑置之」。她曾以為老公出軌，所以檢查他的手機，但確認無第三者，而且他放工後都會立即回家，「係乖乖老公」。人妻直言「我唔要咁樣過下半世」，「Dry到爆」，至今已經試很多方法，但都不果。

人妻樓主直言自己「Dry」到爆，即使試過多個方法亦都未能改變現況。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

有數位網民表示自己有同類經歷，「我好明白你心情，因為我老公都係零（性慾），但佢對我好好，好愛我嘅，只係我哋親熱嘅次數近乎0」、「個個人唔同，老公對性愛冇咩興趣，但對我好好，我亦會好珍惜呢段婚姻」。

不過有更多網民認為，樓主老公一定有問題，，直指「男人係冇可能零性慾」，所以出軌可能性極高，「無前戲無情趣，聽你咁講似係對住你無性慾啫，同埋男人喺出面玩收得夠埋，你根本唔會知」、「肯定佢無女人？我以過來人經驗話你知，自己小心啦！唔好太天真」。

最後亦有留言作出不同建議，例如留意老公工作壓力是否太大，影響性慾，提議樓主「你咪搞啲情趣引下佢囉」、「樓主放下假，同老公去離島酒店過1至2晚，小朋友畀爸媽湊。2人世界，冇人打擾，着啲性感內衣勾起佢性慾，睇下有冇改善」。

（香港討論區）