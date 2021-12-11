12月17號前出世都係蛇夫座！5個星座同佢最匹配　同人馬最啱做SP

【蛇夫座】11月29號到17號出生的蛇夫座，個性無論是溫柔感性的一面還是熱情奔放的一面，都需要感情作為承載。而水瓶座那種天然的疏離冷漠，會讓蛇夫座覺得很不舒服。蛇夫座多變的個性，也會讓水瓶冷冷的說，這是個神經病，所以基本上是互相討厭。不過以下5個星座就跟蛇夫座非常匹配，一起來看看吧。



【圖輯】同人馬座最啱做SP？點圖放大瀏覽哪5個星座和蛇夫座最匹配👇👇👇

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

【相關圖輯】加入蛇夫座後「全部星座大執位」一文看清13個星座中你是什麼座！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

蛇夫座VS獅子座：天生一對

蛇夫座的人既有對感情的執著，又有對事業的追求，非常匹配獅子座的個性，獅子座的雷厲風行的行事風格，和對感情的深深眷念，能讓他們彼此欣賞，不離不棄，風雨同行。

蛇夫座VS巨蟹座：知己朋友

蛇夫座的人雖然表面很開朗，但是內心戲很重，對於出現在生命裡的人和事總有無法捨棄的眷念，這種淡淡的哀傷，只有細膩的巨蟹座才能體會的到，願意陪伴並且鼓勵他，給蛇夫座人溫暖的感覺。

【相關圖輯】今日出世原來係蛇夫座？一文看清你不知道的「蛇夫座性格特質」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

蛇夫座VS山羊座：最佳合夥人

蛇夫座的人有時候顯得很熱情，很有愛；有時候又顯得很冷漠，很生人勿進。這樣的個性要搭配一個情緒穩定的人，比如山羊座才好一起做生意。這樣進可攻退可守，各種互補，一定可以打下大好江山。

蛇夫座VS天蠍座：最佳曖昧組合

蛇夫座的人內心有對愛很強烈的需求，這個和天蠍座不謀而合。天蠍座也很喜歡蛇夫座細膩的感情和奔放的表達，可惜兩個人的內心都異常的糾結，對於愛始終不願意說出來，最後只能曖昧曖昧就好。

【相關圖輯】4個星座2021年尾行大運！天秤座投資賺到笑 獅子座好事近又吸金（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

蛇夫座VS人馬座：最佳炮友

蛇夫座和人馬座的同為木星守護，個性裡有許多類同的地方，對於性愛，他都有熱情如火的一面，都能認同，身體也需要解放的觀點。這樣的兩個人很容易天雷勾動地火，成為最佳炮友啦。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】