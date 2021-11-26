東張西望｜女保安連環爆金句求聾啞女回家　網民：淆底驚打官司？

無綫節目《東張西望》聾啞女子美華疑被女保安阿娟佔樓事件報道，掀起全城熱話，昨晚（11月25日）一集再有戲劇性發展，上回態度強硬的阿娟竟然大反轉，不但寫紙條向美華道歉及交還鎖匙，甚至在家門前聲淚俱下哀求對方回家居住，還爆出連環金句，包括「我而家向全世界嘅人跪低認錯」、「希望你能夠返嚟同我一齊住，唔該你」，但卻惹來美華激動喊「講大話」，堅拒入屋。

報道一出再次引起網民熱烈討論，不少人都因阿娟180度改變感錯愕，估計她是「淆底」擔心隨時打官司，「女保安可能覺得對家有律師幫」，又指她演技一流，「呢套台慶劇最好睇」；有網民則認為大家「輕輕食花生算」，這些事情還是低調地用正途處理，如法律途徑爭取比較好。



《東張西望》報道女保安佔樓事件再有新發展，上回態度強硬的阿娟竟然大反轉，不但寫紙條向美華道歉及交還鎖匙，甚至在家門前聲淚俱下哀求對方回家居住。（《東張西望》截圖）

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《東張西望》昨日一集播出約10分鐘的報道，阿娟在訪問中頻頻爆出令觀眾深刻的金句，如「我都唔想，今次咁樣樣係迫不得已，唔該你哋原諒我啦」、「如果你返嚟，我就出去買餸返嚟整嘢你食囉！美華最鍾意食雞，我咪去買隻雞返嚟囉！」、「而家我就抹乾淨間屋，以後就同你（美華）一齊喺呢張枱食飯」、「呢兩條金魚象徵我同美華兩個人喺呢度一齊生活」、「我應承咗佢（美華）爸爸，佢有病要帶佢睇醫生」、「屋企人話我好衰，做緊啲唔係人嘅嘢」等等，最後還在鏡頭前跪低，「我而家向全世界嘅人跪低認錯，希望你返嚟住」。

女保安阿娟還在鏡頭前跪低，「我而家向全世界嘅人跪低認錯，希望你返嚟住」。（《東張西望》截圖）

不過，阿娟苦苦哀求不但沒有打動美華，連網民都不受落，「佢啲態度轉變到好得人驚」、「終於明阿伯點解會畀咗層樓阿娟，佢演技真係太好」，又質疑她是否有痛腳被人抓住，「個反應話畀人聽，遺囑簽名等等各樣文件好有可疑，要追查落去驗清楚」。另有網民估計阿娟受不了公審壓力，「可能份工保唔住，出街買嘢畀人鬧」，才會有如此大改變。

對於今集最後預告，將交代美華在四方支援下透過法律行動，爭取物業權益的最新進展，不少網民都表示歡迎，認為以法律途徑處理才有最終保障，「有證據就繼續告啦，一放生咗件事淡咗冇仇報」，並相信美華會以推翻遺囑方向來取回單位。

大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時曾表示，理論上可以推翻遺囑的有效性，但是難度十分高，但如美華有證據顯示她曾出資10萬元買樓，在衡平法下以權益人士，或是以受養人身份爭取部份業權，成功爭取的機會較高，做法亦更為實際。

對於推翻遺囑的可行性，另一大律師嚴康焯表示，推翻遺囑並無期限，女兒隨時可以翻案，申請遺囑無效。嚴康焯又說，如要推翻遺囑，就要考慮死者在立遺囑時是否神智不清，有沒有被人欺騙等，可是女兒在父親去世至今4年，也未有就遺囑的有效性提出質疑，因此成功推翻遺囑的難度相對較高。

至於阿娟聲稱付出真金白銀買樓，但土地註冊署資料顯示單位不涉及金錢買賣，單位從遺產承繼而來，有網民質疑阿娟聲稱買入單位來呃美華，嚴康焯指出，若然阿娟曾向美華聲稱有買入單位，但卻無證據支持其說法，最後令阿娟放棄業權，則屬有欺詐成份。

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第3集：東張西望｜佔樓女保安稱曾付錢兼有文件 網民：處心積慮做晒戲