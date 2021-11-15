東張西望│聾啞女九旬父病逝　驚揭租置公屋贈女保安　連登仔獻計

老父病逝，遺囑列明竟把物業贈給屋苑女保安員，而非自己的親生子女？無綫節目《東張西望》近日採訪了1名聾啞女子美華，她與年邁父親相依為命，父女居於李鄭屋邨單位30多年，該單位多年前透過租置計劃購入，並由爸爸當業主。

平淡的生活卻因美華認識了屋苑女保安「阿娟」而出現改變，對方跟美華情同姊妹，處處照顧父女，沒料到90多歲父親病逝後，阿娟竟成為美華爸爸的唯一遺囑執行人，獲贈物業一切業權，遺囑則是爸爸病逝前21天立下。最後美華更被迫遷，有家歸不得，每晚只能在「家」門露宿。

事件曝光後激起一眾網民怒火，認為有人使詐侵佔業權，「90幾歲阿伯，有乜理由將層樓畀個非親非故嘅女人？」，有連登網民則提醒美華，如能證實爸爸立遺囑時神智不清，不機會能奪回業權，又希望有法律背景的人可向她提供協助。



50多歲聾啞女子美華的九旬父親生前立遺囑，將單位贈予大廈女保安，美華最後被迫遷，無家可歸。（《東張西望》截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

據《東張西望》報道，女事主美華原本居於李鄭屋邨一單位，家人後來以「租者置其屋」計劃購入單位。鄰居表示，50多歲的美華最初與父母和胞兄同居，後來母親逝世，胞兄遷出，美華與90多歲父親相依為命，領取綜援維持生活。

其後屋苑來了女保安「阿娟」，街坊指該女保安從內地來港，工作表現勤快，與美華情同姊妹，不時相約外出。久而久之阿娟更「愛屋及鳥」，對美華的抱病父親亦照顧有加，美華父親年逾九旬，經常因病進出醫院，耳朵幾乎聽不見，而阿娟不但經常煲湯「獻殷勤」，有街坊更目擊阿娟晚上值崗時，美華父更在旁相伴。

直至2017年美華父親病逝，美華才發現父親在死前21天立了遺囑，將李鄭屋邨單位業權全贈予女阿娟，她與哥哥均無份。美華表示，阿娟其後正式「入屋」，遷入後立即變臉，粗暴對待她，曾用手肘弄傷和推她，後來又要求美華全額支付差餉管理費和水電媒等費用，今年年中留下字條，暗示要美華搬出單位。鄰居指於10月1日發現阿娟與其兒子上門換鎖，美華自此有家歸不得，日間流浪街頭，但仍堅持每晚回到家門前坐着睡覺，不時拍門，惟始終無人應門。

+ 6

節目組人員嘗試聯繫單位大門紙條上電話，惟無人接聽。其後有街坊目擊阿娟出現於大廈，當時她正從單位離開，街坊直斥她「不要臉」，她卻威脅街坊「你再講呢，我就告你誹謗」，一眾街坊鄰居皆為華抱不平，認為阿娟早有預謀。

節目將在另一集講述美華如何爭取自己權益，而其悲慘遭遇引來不少網民討論；在連登討論區，亦有網民提出，指假如子女能證明父親立遺囑時神智不清，便有機會奪回單位，「超過70歲落遺囑嗰1日就已經要去醫院證明咗當日係神智清醒先落得」。有人認為美華父親生前經常出入醫院，子女或能以遺囑簽定時神智不清為由，提出法律訴訟，「如果個女保安無同死者結婚，其實唔怕打（官司）」。

遺囑在老伯死前21天才訂立，若果女兒早一步發現，並就遺囑的效力提出訴訟，單位未必會落入女保安手中。嚴康焯大律師表示，一般而言訂立遺囑的人當時要神智清醒，該分遺囑才算有效。而老伯生前所立遺囑將單位轉讓予女保安，如他的女兒及早發現，便可提出挑戰遺囑效力的訴訟，證明老伯在立遺囑時神智不清，或是受到女保安欺騙之下才簽署，向法庭申請該份遺囑無效；女保安一方亦可能以與老伯真心相愛為由作辯解，介時要看法庭取信予哪一方而作出判決。

不過，大律師陸偉雄指這個案的爭拗點已不再遺囑部份，因單位已完成遺囑承辦，單位已正式轉讓予女保安，因此老伯的女兒只可從兩方面爭取單位的業權。第一，她要證明自己是否曾出錢或部份資助購買該單位，如有證據曾出資買樓，便可根據衡平法原則而取得單位的相關業權；第二，女兒要證明老伯是她的生活依靠，便可以受養人身份從法律上分得單位的業權。