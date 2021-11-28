美國狗狗走失　全區合力尋狗2個月無果　專家設「陷阱」1日捉返

狗狗走失接受2個月，最後由「專家」出手尋回。美國密歇根州馬斯基市（Muskegon）1隻叫哈雷（Harley）的2歲寵物犬意外走失，社區裏許多人出力幫忙搜索，但找了7個多星期仍然無果。由於馬上入冬，有鄰居擔心哈雷在野外捱不住，找來了追蹤和誘捕動物的專家，感恩節當天在野外放置陷阱，未料隔天真的成功捉到哈雷，當時牠已經變得相當瘦削，而現時已回到家中。出手幫忙的專家事後拒絕收費，更說很高興能幫到狗狗和家人團聚。



追蹤和誘捕動物專家約翰遜出手幫忙，在野外追蹤設置陷阱，成功捉到走失近2個月的狗狗。（「Great Lakes Nuisance Animal Control」fb圖片）

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居於馬斯基市的塔克（Craig Tucker）一家所飼養的2歲狗狗哈雷，上月初在寄宿設施暫住時意外走失，最後憑整個社區居民的努力，最終成功尋回。哈雷走失後，主人們已四處尋狗，朋友、鄰居亦紛紛幫忙，分享關於失狗的訊息，但經過7個多星期仍沒有好消息。

其中有份參與搜索的威瑟姆（Cindy Witham）指出，鄰居們都去檢查自己的車庫、門外的閉路電視等，看看有沒有哈雷行蹤的線索。但天氣愈來愈冷，她擔心哈雷在野外會更危險，便聯繫了當地一家滋擾動物管理公司「Great Lakes Nuisance Animal Control」，他們專長於追蹤及誘捕動物。

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老闆約翰遜 （Carl Johnson）出馬，調查後在感恩節當晚到野外設置陷阱，希望隔天就能捕獲走失的哈雷。他接受外媒訪問時說，聽完狗狗情況後覺得自己有必要出手，「冬天就要來，時間不多了」。周五（26日）早上，他去檢查陷阱，結果一擊即中，哈雷真的中了陷阱，牠當時身形瘦弱，約翰遜馬上將牠帶走。將哈雷送回家中後，約翰遜拒絕收費，他很高興狗狗能和家人團聚。

主人塔克一家見到哈雷回家非常高興，說他們的心情像坐過山車一樣，幸好哈雷在野外努力求生，「她還活着實在太好了」。

（綜合）