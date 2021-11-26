好人好事｜台女捷運啜泣　陌生大學生遞上紙巾　窩心紙條暖透網民

好人好事不嫌多！有台灣女生於討論區發文表示，日前因一些感情問題，在捷運上流淚，她沒哭出聲音來，只一直低着頭哭，突然間一位妹妹遞上一張紙條和一包紙巾給她，讓她感受到溫暖，網民紛紛留言讚賞妹妹「很窩心」，又安慰她「抱抱你沒事的」。



有台灣女生於討論區發文表示，日前因一些感情問題，在捷運上啜泣，突然間一位妹妹遞上一張紙條和一包紙巾給她，讓她感受到溫暖。（「Dcard討論區」圖片）

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該名台灣女生於Dcard討論區以「謝謝你，陌生人」為題發文，她日前因一些感情問題，在捷運上眼淚不由自主地流下，她沒哭出聲音來，一直低着頭哭，到紅樹林站時，一名細心觀察到她心情不好、像是高中生的妹妹遞上一張紙條和一包紙巾給她，紙條上寫着「嗨！剛剛看到你心情好像不太好，這包衛生紙給你！」她瞬間心情好了起來，她很感謝這位妹妹，因此發文表揚，「謝謝你的安慰，讓我感到溫暖！我會快點好起來的！」

網民紛紛留言讚賞「妹妹是小天使吧，也拍拍你，希望你好好的」、「人間處處有溫情」、「妹妹的字好漂亮！心情不好的時候還有陌生人關心自己真的會直接爆哭吧」、「好人一生平安」、「看到熱淚盈眶是正常的嗎？被治癒了」。

樓主的帖文釣出了當時給她紙巾的妹妹前來留言，原來這位妹妹是淡江大學四年級學生，妹妹說在台北車站上車後，就留意到樓主好像很難過，一直猶豫要不要跟她說說話，可是又怕很尷尬，會很像怪人，所以只在下車前趕快寫張紙條，希望她心情能好一點，原本還想寫更多，但已經來不及。