男直播主扮重病呃打賞　遭揭發竟稱「相思病」　反指網民對號入座

內地較早前出現一類網紅，在社交平台上自稱患重病去帶貨或直播，博取善心網物購物或打賞，此類網紅被稱為「病媛」。近日浙江省寧波市1名男直播主亦利用網民的同情心謀財，他在短片平台「賣慘」自稱患重病，雖沒有透露詳情卻指已到「晚期」，其直播打賞由日均收入由20、30元（人民幣，下同）激增至逾6000元，共牟利5萬多元，惟卻被踢爆原來是裝病「扮慘」。事件被揭發後，男子仍否認謊稱病情，自稱患上相思病晚期，反斥只是網民對號入座。



內地浙江省1名男子被揭發假裝患重病，騙取同情他的網民打賞，影片點擊率亦因此大增。（網上圖片）

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據內媒報道，涉案的男直播主姓張，過去每天在平台上直播唱歌，但點擊率非常低，收入差，直接某天他看到有患病的人分享治療過程，並引來網民關注及捐助後，便打算「模仿」對方。張男其後上傳躺在病床輸液、申請器官捐贈、下跪等影片，點擊立即衝上最高34萬人次，追蹤他的粉絲也大增至近6萬。

張男從未詳細透露其病情，僅寫上「晚期」等字眼，又指治病需要20、30萬元，讓網民自行「腦補」他的病況。他在影片中以正面、努力對抗病魔的形象示人，透過直播打賞，日均收入飆升至6000多元，1天2場直播引導網民刷禮物課金，包括有3名中年女子看到其影片後深受感動，更主動加他微信好友並轉賬近3000元。

至今年11月初，當地警方接獲市民舉報，調查後揭發張只是在裝病，目前所有涉案影片已被下架。張男最初還否認「裝病」騙財，表示「我從來沒說過我得了癌症啊，我只是得了相思病晚期！」，辯稱一直只是網民對號入座。惟在警方調查下，他最終才供認所有罪行，承認為博流量與打賞而造假。

（綜合）