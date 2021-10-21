16歲TikTok日本美女誤開直播外洩情慾對話　粉絲聽到啜啜聲超尷尬

日本16歲模特兒、女演員坂本瑞帆日前因誤開直播，與男性露骨對話外洩！



坂本瑞帆的TikTok直播16日突然開啟，但畫面模糊一片，完全看不到人，只能聽到聲音，一開始為一名男性的聲音，說道「昨天做了4次」，並稱想和瑞帆做一天超過6次的紀錄，露骨對話讓人一頭霧水，接著還聽到兩人互相說「喜歡你」，然後親吻的恩愛聲音，全都露過直播外洩。

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事後，坂本瑞帆透過Instagram限時動態解釋是TikTok被黑客入侵了，而且是有人私訊她後才發現，連她自己都已無法使用該帳號了，讓大家感到混亂她很抱歉，不過並未對露骨對話另作說明。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】