惡頂老細10大罪狀：罵人大大聲、請假要睇臉色　網民熱議更多衰嘢

除了與同事和睦相處，有貼心好上司同樣是不少打工仔的夢想。可惜現實往往是殘酷的，有網民最近就在討論區歸納出「10大惡頂上司行為」，包括搶走下屬的功勞、大聲罵下屬、公器私用、臨收工才派發工作等，引來許多上班一族的共鳴，紛紛分享各自上司的惡頂罪狀。



有網民發文分享惡頂上司的行為，在公司「大大聲鬧人」亦榜上有名。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名打工仔在香港討論區以「十大惡頂上司行為」為題發文，分享了自己認為惡頂上司的罪狀，包括：



1.經常比說話你聽

2.好中意領下屬功

3.命令你幫佢買私人嘢

4.罵人大大聲

5.收工前先俾嘢你做

6.收工唔可以早過佢

7.工作分配不均

8.好強控制慾

9.要下屬幫佢食死貓

10.請假要睇佢臉色



樓主坦言不滿上司經常說話都「單單打打」含沙射影，即使準時回到公司，上司仍會給說話聽，指「點解你會遲過我返嚟？」。除此之外，喜歡在公司大聲罵人和命令下屬幫忙買私人物品，同樣被列為「惡頂行為」。

下屬與上司本身坐同一條船，工作上理應互相照應，惟樓主抱怨上司不但控制慾強，「咩都要你跟佢嗰套，但有時佢嗰套真係out咗，同埋小小事都理一餐，例如你張枱放咩佢都要理」，甚至工作分配不均，「擦鞋仔」獲分派的工作量少且簡單，不懂阿諛奉承的下屬則沒好日子過。

帖文引來大批網民共鳴，並分享自己上司的惡頂行為，例如做事朝令夕改，讓下屬無所適從。（《愛回家之開心速遞》劇照）

在職場上希望有好表現以步步高陞乃人之常情，但樓主續批，上司喜歡領下屬功之餘，自己做錯事，卻要下屬「食死貓」，「份project佢只係改咗啲字眼，但當晒係自己做」。另外，正所謂「阻人收工猶如殺人父母」，樓主又狠批他上司「最鍾意星期五收工前搵你」，觸犯了阻人收工的打工仔大忌；即使完成手上工作，也不能準時收工，大嘆「返工又唔可以遲過佢，收工又唔可以早過佢」。

最後，樓主指當他身體不適需要請病假，上司更會黑面，「連句take care都廢事講，第二日返到去例牌黑你臉同做好多嘢」，想不到連請假都要看人臉色。

帖文引來不少人熱議，大批上班一族直言深有同感，並齊數自己的上司中了多少項，「個個上司都係咁」、「老闆心中係無『收工』呢2個字㗎」、「我腦細話完我錯，做返同一樣嘢」，也有人提出心目中的其他惡頂行為，「叫錯同事名！」、「今日打倒昨日自己，啲嘢朝令夕改」。