下屬唔使見客頭髮染綠　大老闆迫染黑或炒魷　上司不服：咁都管？

不少服務業公司都對員工的衣着打扮，以致髮色等均有要求，但對於只須後勤工作的員工，要求或相對寬鬆。近日有女網民就網上發文，指其1名女下屬一向有染髮習慣，曾染過灰銀、深藍色等，直至早前她一頭綠髮回公司，卻遭其中1名公司股東發要求染回黑色以免影響公司形象。樓主力撐下屬，慨嘆「連頭髮顏色都要管，咁做會唔會剝奪埋佢嘅人身自由呀？」。然而，最後女下屬得知樓主被為難，主動染回黑髮，讓樓主大感無奈。



有女上司發帖分享，指其1名女下屬因為染綠髮而遭老闆針對。示意圖，圖為韓國女團Blackpink成員Lisa。（網上圖片）

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樓主在facebook專頁「辦公室日報」發文，表示她1名女下屬早在見工時已經一頭灰銀色長髮，而對方間中便會改變髮色，「有時好金，試過髮尾有啲粉紅，亦深過深藍」。她指該名下屬職責毋需出街見客人，平時只要在辦公室支援銷售部同事，加上客人也不會上公司，故認為下屬染髮並非大問題。

不過，早前其中1名鮮會露面的股東突然到公司巡視業務，一看到該女下屬的髮色後，便立即向生意夥伴反映，「話唔容許同事染到個頭咁樣，會損害公司形象」。另1名老闆收到投訴後向樓主施壓，惟樓主直言員工毋需見客，加上當初合約沒有列明相關要求，「員工都係賣office hour畀公司啫，連頭髮顏色都要管，咁做會唔會剝奪埋佢嘅人身自由呀？」認為員工染什麼髮色根本沒有問題，但即被老闆批評太縱容下屬。

老闆最後更「下令」，要求女員工2選1，假如不染回黑髮，就要自動請辭。（《平凡的榮耀》劇照）

綠髮女下屬有感爭執緣於自己，便問樓主詳情，樓主亦沒有隱瞞地直講出來龍去脈，同時着對方不要擔心，強調已向老闆解釋清楚。然而，數天過去，老闆再告知樓主，原來該合股東再次投訴，「如果下次再見到個頭係綠色，就要個同事自己離職」。當樓主正苦惱應如何解決「拆局」時，翌日回到公司卻看到女下屬已染一頭黑髮，並告訴樓主「話睇得出喺呢件事上面我好難做，咁佢再唔滿意都好，現階段未想轉工，所以就選擇妥協」，

雖然問題已「解決」，但樓主仍不禁慨嘆，「見到呢個妹妹仔咁識得為大局着想，仲要幫我呢個阿姐諗埋，真係覺得佢性格好好」，看到對方現在的黑髮亦感內疚，「只係打工仔平時已經好多掣肘，畀返啲自主空間佢哋啦！」。

大批網民看後大讚力撐下屬的樓主，笑言「想跟投稿阿姐做嘢」、「有呢個阿姐乜都夠」，也有人狠批相關老闆思想守舊，「個股東正職係訓導主任？」、「我係個女仔嘅話就等公司炒，然後上勞工處玩大佢」、「個股東戴綠帽咩？」。