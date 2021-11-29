猴子徒手爬逾30層樓入屋　搗亂後順手牽羊　狗狗險被嫁禍食死貓！

大聖爺來了！有網民在討論區上分享，指自己的單位雖然在三十幾樓，但還是被猴子徒手從廚房氣窗爬入屋。猴子入屋後不但將整間屋都弄到亂七八糟，而且還表現得十分兇惡。獨自在家的女網民最後實在感到太過害怕，所以決定報警求助，不過在警察來到前，猴子就已經從外牆管道滑走。後來物業管理人員向她表示，如果再遇到同類事件可以找他們，因為他們有專業的趕猴子工具，而所謂專業工具就是1名射丫叉很準的小哥。



有家住30幾樓的女子表示，日前發現有猴子徒手爬進屋內搗亂。（網上圖片）

事件發生在內地貴州省貴陽市，1名女子於上周三（11月24日）發文，提到有來自附近黔靈山的猴子爬進了她的家，並在家中大肆搗亂。她提到猴子應該是徒手爬了三十幾層樓，再拉開原本只留了1條小縫的廚房氣窗入屋。女子提到，她打開家門時只看到自己養的貓及狗瑟縮一角，眼見家中一片狼藉還以為是狗狗做的「好事」，準備動手教訓牠，那時她才發現家中還有1位不速之客。

女子最後趁機將猴子關在廚房，但猴子十分兇惡，「一直拳打腳踢用力踢門」，令她覺得十分害怕，最後報警求助。不過警察還沒有到，猴子就已經從外牆管道滑走，臨走時還順手將狗狗玩具帶走。

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由於女子本身也是一名直播主，事件分享到網上之後引來大量網民留意。她亦在留言區上報道事件跟進，指物業管理人員跟她聯絡過，說他們有專門的趕猴子工具，再發生類似事件可以找他們處理。女子一時好奇，問是怎麼樣的工具，管理人員就說：「有個小哥打彈弓（射丫叉）很準。」

網民的討論十分爆笑，很多都聯想到象徵猴子的齊天大聖孫悟空，建議女子可以在家中露台放置唐僧假人，這樣就沒有猴子會夠膽進來搗亂了。另有人指，「猴子來大鬧天宮，看來你是二郎神了，還帶着嘯天犬」。最後亦有人表示，還好女子看到猴子，不然狗狗「跳進黃河都洗不清了」。

猴子走的時候還將狗狗玩具都帶走了。（網上圖片）

後來有網民分享，直指黔靈山猴子其實是「慣犯」，很多人都曾經「遇害」，例如「上次我在黔靈山買津威，剛從櫃員機拿到手就被猴子搶走了，氣死了」、「我在雲巖區某個小區門口被猴子攔路打劫！當時他衝向我呲牙，我直接要哭出來了」，甚至有人指自己的辦公室也曾被猴子入侵偷零食，「調監控才發現是猴子幹的」。

貴州省林業科學研究院的研究員冉景丞指，現時黔靈山公園內的猴子數量已經過多，公園無法負荷，所以出現猴子入侵城市的情況。貴陽市動植物保護站則表示，他們正研究分流方法，但猴子攀爬能力強，難以管理亦是事實。另外，現時在當地如果被猴子攻擊受傷，可以向林業主管部門索償，亦建議如果家中有猴子入侵，可以將門窗打開，再丟食物出去將猴子引走。

（綜合）