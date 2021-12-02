港康碼申請4大須知｜與安心出行對接　去年初步構思曾列申請方法

【香港健康碼／港康碼／申請／通關】新冠肺炎疫情持續近兩年，香港與內地通關安排有新進展，而重點之一的香港健康碼（港康碼）今日（12月2日）會公布詳情。有消息指，登記「香港健康碼」須實名登記，所需資料包括身份證明、住址，並須申報14天健康狀況及上載行蹤，做法是上載行蹤以獲取綠、黃或紅碼，分辨感染風險。

其實港府早於去年8月已研究港康碼，並提出了初步構思，根據當時構思，究竟健康碼是什麼？要如何取得？又有何用途？本文一一解答。



健康碼在內地應用廣泛。（資料圖片）

「健康碼」一詞最先在中國內地出現，屬於健康追蹤監控系統。簡單而言，「健康碼」是手機App上的「綠碼、紅碼、黃碼」三色動態碼，由各地政府運營的後台系統根據用戶自主申報和防疫大數據自動審核生成，憑碼通行公交地鐵、社區、辦公場所、商場超市、機場車站等場所；一旦在某個場所接觸到感染者，綠碼就會變成黃色或紅色，需要採取隔離措施。

政務司長李家超上周表示，內地衛健委專家認為本港基本上具備通關條件，已步入「有序通關」落實階段，本周將推出港版健康碼，將與安心出行有「對接」功能，採取實名制，「有關人士過去一段時期去過咩地方，可以同安心出行有對接」。

有消息指，登記「香港健康碼」須實名登記，所需資料包括身份證明、住址，並須申報14天健康狀況及上載行蹤，做法是上載行蹤以獲取綠、黃或紅碼，分辨感染風險。

李家超（右二）與眾官員在深圳出席通關對接會議後返港，交代通關最新進度，並指內地衛健委專家認同本港防疫工作，已具備通關條件。（盧翊銘攝）

雖然目前未有港康碼申請、使用詳情，但翻查資料，港府去年8月曾就港康碼提出初步構思，亦講述了獲取方法等，以下一一話你知。

港康碼申請及使用4大須知！有健康碼才可進入公眾場所？



一）港康碼申請及使用方法

1）合資格者透過網上預約系統成功取得入境廣東省或澳門的害免強制檢疫配額，取得配額的申請人可以到衛生署認可醫療檢測機構檢測

2）之後醫療檢測機構將結果上載到衛生署健康碼系統，同時通知申請人結果，申請人自行到健康碼系統下載香港健康碼

3）申請人獲發香港健康碼後，可自行申請粵康碼或澳康碼

4）申請轉換過程中，申請人要清楚表明同意提供過關用的個人資料及檢測結果

5）由系統轉交廣東及澳門當局，並在粵康碼及澳康碼申請網站補充目的地所需其他資料，如行程目的地、城市等。

港府去年8月曾就港康碼提出初步構思，亦講述了獲取方法等。（資料圖片）

二）港康碼私隱問題？

香港健康碼只記載出入境所需資料，如姓名、性別、出生日期、證件號碼、電話、醫療檢測機構名字、有效檢測結果，以用作出入境健康申報，

三）港康碼追蹤監控？

香港健康碼只記載一般出入境所需資料，及有效檢測結果，是不變的靜態資料，港府當時強調港康碼無任何追蹤功能，而資料由申請人提供，待申請人同意才把資料交到廣東省或澳門當局作入境健康申報。

四）有健康碼才可進入公眾場所？

特首林鄭月娥當時回應時稱，如港康碼這安排要用作香港市民進出公眾地方包括餐廳、政府寫字樓，是不切實除亦不公平。

以上四點為2020年底港府公布港康碼初步構思時的內容重點，不過以上資料只供參考，經過一年時間及安心出行應用程式的配合，港康碼申請及使用情況或有更改，實際運作有待港府正式公布。