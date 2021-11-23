強制安心出行｜開發費用貴警隊App三倍排第二！最新下載量多到咁

【安心出行App／下載量／開發費用】特首林鄭月娥周二早上（11月23日）預告，有關「安心出行App」更廣泛應用，將會在今日稍後時間公布，外界預料或公布食肆全面強制使用安心出行App，不再接受「填紙仔」，引起關注。究竟安心出行App最新下載量多少？開發及維護成本又花費多少呢？以下一一話你知。



「安心出行App」2020年11月11日推出至今逾一年，副政府資訊科技總監黃志光月初指出，「安心出行」下載量已達約628萬，形容數字定期有上升，參與場所超過9.7萬個，其中7.6萬多個屬私營場所，包括食肆及商場等。

如果政府落實所有食肆強制使用安心出行，估計安心出行下載量會進一步推高。

安心出行開發成本比警隊App多3倍



根據立法會財委會文件，開發「安心出行」及後台系統開支約為 300萬元，包括開發流動應用程式約110萬元，及後台系統約190萬元，而2021/22年度維護及運作開支預算約90萬元。

300萬元開發成本是什麼概念？原來已在政府部門所有手機應用程式開發成本中排第二，僅次於康文署「我的圖書館」應用程式。不過，由於「我的圖書館」開發費用包括整個項目開支，流動應用程式相關開支不能分拆，故單以應用程式開發計算的成本或有變化，只供參考。

300萬元的開發成本，亦已比警隊流動應用程式的75萬元多3倍；如以港人每月就業收入中位數19,600元計算，相等如一般港人工作153個月，即工作近13年收入。