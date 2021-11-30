深水埗貨車無收尾板開車　變流動罐頭刀超危險　轉彎險劈中途人！

一個大意錯誤隨時造成千古恨！今早網上瘋傳短片，深水埗有貨車開車時忘記收起尾板，轉彎時猶如刀片亂舞，更幾乎「砍」向打算過馬路的路人。幸得附近的司機特意提醒該名貨車司機未有收起尾板，事件未有造成傷亡。網民看到短片時都直指情況危險，尾板猶如馬路上的罐頭刀，亦大讚附近的司機盡力提醒貨車司機，避免發生意外，是好人好事。



有網民上載短片，指有貨車司機未有收起尾板就開車，十分危險。（facebook群組「馬路的事討論區」短片截圖）

網民今早在facebook群組「馬路的事討論區」上載行車記錄儀（車Cam）片段，可見1部白色密斗貨車在深水埗警署對出從大南街轉左至欽州街，但貨斗尾板未有收起，清楚可見貨斗內有1部唧車及其他工具。貨車駛至大南讓線前準備轉彎時，尾隨車輛曾經多次響安提醒貨車司機有危險，但貨車司機未有理會，轉彎尾板更幾乎「劈」到準備過馬路的行人，十分「牙煙」。

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貨車轉出欽州街後，尾隨駛至的巴士亦都發現尾板未有收起，似乎曾經響安提醒貨車司機，但對方同樣未有理會。車Cam司機及後轉入欽州街，更特意切線至貨車司機旁邊，直指「喂你塊尾板未收㗎喎」，貨車司機才如夢初醒。

不少網民都指事情危險，「移動血滴子」、「罐頭刀準備好」、「準備開罐頭」、「真係替嗰2位行人擔心，好在架貨車唔係劈住轉彎」。另外亦有留言大讚車Cam司機及巴士司機盡力提醒貨車司機有危險，避免了意外發生，「大家都為道路安全出力」、「真好心」、「做得好」、「畀個Like你」。