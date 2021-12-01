抱B女上落5層樓取餐　外賣員一舉動超暖心　台媽讚：一定是好爸爸

家長照顧子女時如手忙腳亂，若有人及時伸出援手，定能感到非常暖心。台灣1名媽媽近日就在網上分享好人好事，指她叫外賣後，老公仍未回家，食物便已送到，她只能獨自抱着年幼的女兒下樓取餐，外賣員見狀竟泊好車，主動幫她拿餐點上樓，讓她非常感動，大讚「這個外送員一定會是個好爸爸！」。



台媽發文指日前叫外賣時遇上非常熱心的外賣員，對方看到她抱着小孩下樓取餐，便主動幫佢拿餐點上樓。（示意圖／GettyImages）

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該名台媽在Dcard討論區以「這個外送員一定會是個好爸爸！」為題發文，指日前在外賣平台上點餐，惟外賣送到時，老公卻因加班仍未回家，當時家中只有兩母女，她便一手抱着小孩，從5樓跑到1樓開門。此時，外賣員看到台媽手忙腳亂，卻立即泊好車，親自幫她拿餐點上樓。

台媽形容當下嚇了一跳，因為以過往的經驗，大多數人都是直接放下餐點就離開。她亦主動提出自己可以空出1隻手拿餐點，但外賣員窩心地說「沒關係，反正樓層也不高（我住5樓）」，還回過頭逗了樓主女兒一下，閒聊數句，女兒也被逗得非常開心。

大批網民稱讚外賣員的暖舉，但也有人指要小心陌生人上樓，尤其當時只有樓主兩母女。（Dcard圖片）

台媽在帖文大讚對方，「不知道他是不是也已經當爸了，如果是的話一定是個好爸爸！」。大批網民看後亦指該外賣員心地好，「這個根本加爆分吧」、「想必是位女兒控的好爸爸」、「這種的我一定給爆小費，因為他值得」。不過，也有部份網民提醒要小心，不應隨便讓陌生人送上樓，「其實還是要有點警戒心，畢竟妳只有1個女生和寶寶在家」、「不怕他跟妳上去是要對妳不利嗎？妳抱着小孩也沒辦法抵抗」。