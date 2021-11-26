女生敷面膜取餐笑稱驚嚇親人　外賣員1句回覆遭恥笑：憑實力單身

任何職業都要適時運用「語言藝術」，有任職外賣員的網民分享工作經歷，指早前送外賣予1名女客人時，對方發訊息「預告」自己正在敷面膜，笑指怕嚇到他。沒料戇直的樓主竟回覆「無情7字」，令客人直接秒回「改由我爸下樓拿」。網民看過兩人的對話紛紛笑翻，取笑樓主「憑實力單身」。



有外賣員點出與女性客人的對話，「無情」回覆引來網民取笑「憑實力單身」。（示意圖/GettyImages）

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該名任職外賣送餐員的台男於facebook群組「外送員的奇聞怪事」發文，指早前送餐予1名女客人，途中對方傳來訊息，「預告」指自己正在敷面膜，笑稱「可能會嚇到你，先跟你說一下」。

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這時樓主已到達目的地，看過訊息沒想太多，直接回覆「沒關係我不怕鬼」，令女客人尷尬秒回「我改由我爸下樓拿」。樓主事後才意識到自己似乎說錯話，遂將對話截圖上載至群組，詢問網民：「我是不是做錯了？」

帖文令網民爆笑，紛紛恥笑稱「看樣子版主很有可能應該是單身哈哈哈哈哈」、「你親手斬斷了一段緣份」、「喜得負評一枚」、「憑實力單身」、「表示的這麼明白，你居然把機會往外推」、「絕對說錯話，傷害少女玻璃心」、「嘴巴要甜一點啦」。

樓主其後無奈回應，直言「我承認我不是正常人」，指自己已提早致電客人，提醒下落取餐，但對方仍讓他在大廈樓下等候了數分鐘，笑指「我會這麼回答只是想告訴她，老子連鬼都不怕只怕窮，你快下樓取餐不要在那假鬼假怪，事後真是覺得草率了」。