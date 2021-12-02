暖心爸爸不忍鴨仔被遺棄抱回家暫托　台女瞓醒驚見「室友」超疑惑

不時有網民分享在街上遇到需要幫助的流浪動物的經歷，近日有台女就於討論區發文，指爸爸半夜下班時竟在停車場看到1隻白色活鴨被放於紙箱內遺棄，因不忍看到鴨鴨被風吹至發抖，決家帶回家「暫托」。當日早上台女一睡醒便在浴室見到「新室友」，不禁感到疑惑又莫名其妙。回過神後她便開始記錄家人照顧鴨子的過程，表示收留鴨子兩日後，爸爸聯絡了當地的動物保護處處理，可愛又暖心的經歷引來網民熱烈討論。



有台女分享爸爸在停車場救回疑遭遺棄的鴨子，以及一家人暫時照顧流浪鴨的經歷，引來網民討論。（Dcard討論區圖片）

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該名台女早前於Dcard討論區發文，指11月3日早上她突然被媽媽叫醒「看鴨子」，朦朧間走到浴室，便看到門上貼了寫有「裏面有鴨子在游水」的紙條。當時她不以為意，沒料打開門竟看到1隻活生生的白色鴨子，一度未能反應，「我愣了幾秒腦袋還在當機，只說的出『啥』一個字」。

她回過神來才追問爸媽，「原來是因為昨天晚上爸爸工作到很晚，大約凌晨3點左右才到我家附近的停車場，結果看到一格停車格的正中央，有一個箱子裏裝了一隻鴨子，只有頭露出來，身體部份被膠帶貼住，因為凌晨很冷所以在發抖」。

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台女指爸爸見狀即致電警方詢問處理方法，惟警員卻指需聯絡動物保護處處理，爸爸不忍鴨子繼續捱冷，決定「把鴨子帶回家避難」。台女家中的閉路電視更拍下爸爸帶鴨子回家的一幕，可見鴨子一臉無辜，以「腿張開」的姿勢被抱着，爸爸為了不讓鴨子撞到浴室門簾，更特意360度轉身以身體推門，動作溫柔又有愛心。

動保處其後回覆指要再等1天才能將鴨子接走，台女於是開始記錄與鴨鴨短短2天的相處點滴。她指鴨子不願吃青菜，反而對飼料更感興趣，然而有1個條件，「一定要拿着碗餵牠才吃」。她又大讚鴨子非常乖巧，「不會隨便亂叫，只有開門去看牠一下的時候才會呱個幾聲，而且毛超好摸」。

不過照顧鴨鴨也有「難頂」的時候，台女直指鴨子「瘋狂拉屎」，令家人必須定時清理，「每一個小時就要沖一次浴室，而且超臭」。被問到為何不直接「收編」，她則解釋因住所為小公寓，空間有限，「再加上我媽只要是會動的動物多少都會怕，所以才不打算養牠呦」。不過她也指爸爸趁動保處職員到來前，特地以大盆子放水讓鴨子暢泳一番，影片可見鴨子於盆內左右游，間中將頭埋入水，「牠游得很開心，超可愛，期待牠有更好的鴨生」。

台女解釋因住所為小公寓，空間有限，而且媽媽會害怕，故不打算飼養鴨子。（Dcard討論區圖片）

照顧鴨子的經歷引來討論，網民紛紛大讚台女一家，「你們感覺照顧得很好，牠都沒有害怕的樣子」、「還好你們有發現牠，謝謝你們的愛心」、「你爸好暖」。亦有人笑指台女媽媽所寫的字條充滿喜感，「門上的紙條真的笑到快瘋掉」、「你爸抱鴨鴨回家的樣子也太可愛」、「怎麼覺得送出去的那瞬間就已經變成食材了」。

有網民則狠批棄養鴨子並讓牠捱冷的人，「現在天氣那麼冷，有夠沒良心！放停車場都不怕被輾到嗎？超氣」。也有人估計鴨鴨或是祭祀儀式「祭空棺」的犧牲品，指若有人家中1年內有2名親人離世，按當地傳統須在出殯時舉行儀式，以活雞、活鴨鎮壓煞氣。不過儀式結束後，民眾一般會認為雞鴨「帶煞」，因而選擇惡意放生，甚至直接封箱活活餓死。