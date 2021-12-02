獵豹黑夜現身叼走6歲童　印度媽追1公里入森林　拎棍單挑成功救兒

為母則強！媽媽為救兒子甚至夠膽和獵豹單挑！印度中央邦近日發生1宗媽媽由獵豹口中救回兒子的英勇事迹，該名勇敢女子在網上被讚爆。出事村莊位於老虎保護區的緩衝區域，當晚媽媽拜加（Kiran Baiga）與3名孩子在屋外生火，獵豹突然出現叼走其6歲兒子，她想都沒想就追上去，跑了約1公里跟入森林，見到豹子用爪抓住兒子，她馬上用棍打豹，成功把兒子救回。正當獵豹再次追上母子發動攻勢，拜加用手推開豹爪之際，其他村民趕至聲援嚇走獵豹。拜加堅持至兒子安全後終於暈倒，母子事後送院，男童背、眼等身體多處受傷，幸無性命危險。拜加在黑夜中追着豹子搏鬥，令網民大嘆：「媽媽是世上最勇敢的戰士。」



印度1名媽媽見到兒子被獵豹叼走，立即不顧一切追上獵豹，最後成功救回兒子。（Twitter影片截圖）

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事件發生於11月28日，中央邦塔姆薩爾區1條叫巴里哈里亞（Barijharia ）的村子，周圍是森林和丘陵，位處老虎保護區的緩衝區域。當晚7時左右，拜加和3名孩子走到屋外生火取暖，丈夫正上班不在家中。

他們坐在篝火旁邊，其中1名孩子坐在拜加大腿上，另2名孩子坐在旁邊。突然間，有隻獵豹從後方接近，一口叼走她6歲的兒子胡拉爾（Rahul）。拜加告訴當地傳媒，事發時天色很暗，她馬上追上去，一路狂奔了隨約1公里，豹子在森林停下，口還叼住兒子，並用爪壓住他的身體。拜加看都沒看清楚，就衝上前用棍打豹。

獵豹突然出現叼走男童，媽媽追上救子，其他村民聽到男童慘叫聲隨後趕至聲援，終把母子救回。（示意圖／資料圖片）

人豹一番搏鬥下，拜加成功從豹爪下救出兒子，抱在懷中趕緊逃跑。豹子未有放棄，再次襲擊母子，拜加捉住豹爪想用力推開，千鈞一髮之際，其他村民因為聽到男童慘叫聲，終於趕來幫手，獵豹見人多，馬上退回森林，此時拜加便暈倒了。母子獲救送院後，治理後情況趨穩定，男童的背部、眼、臉、下巴受傷，當地森林官員稱會承擔兒童所有醫療費用，地方政府承諾會幫助受害家庭。

印媒指，這不是近日首次發生野生動物襲擊人類的事件，較早前桑傑國家公園有老虎越過保護區走到山脈下襲擊村民，令該區村莊陷入恐慌。2月份，1名12歲女孩和媽媽走入森林撿柴時，被1隻獵豹殺死。

拜加事後表示，他們的村子也在老虎保護區的緩衝區域，類似事件其實經常發生，他們要是見到豹或熊出現，就要馬上逃跑。事發時她正在生火，獵豹出現並叼走兒子的過程很快，幸好她有追上去救兒子。

膽敢追趕獵豹再搏鬥都堅持救出兒子，這名勇敢媽媽在網上爆紅，網民讚嘆「媽媽是世上最勇敢的戰士」，認為「只有母親才能做到」、「沒有東西比得上母愛」。不過，也有人提到拜加其實應該要三思，想想是否要先叫人幫忙，「這位勇敢的媽媽將兒子活生生救回來，其他人可能沒這麼幸運」。

（綜合）