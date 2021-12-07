港鐵App今午派$500電子優惠券！即睇3步領取方法＋使用限制、期限

【港鐵MTR Mobile電子優惠券】聖誕臨近，港鐵MTR Mobile再度派發共2000萬元、6萬份電子優惠券，包括港鐵商場300元指定類別電子優惠券（名額：50,000）及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券（名額：10,000），MTR Mobile登記用戶可於12月7日下午2時起，透過MTR Mobile 「我的獎賞」以先到先得形式領取。領取方法、使用限制以下一一話你知！



即睇港鐵MTR Mobile電子優惠券領取步驟▼▼▼

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成功領取後將有確認記錄，只需於「禮品」及「有效」頁内即可查看電子優惠券。港鐵商場300元電子優惠券由3張港鐵商場100元電子優惠券形式發放，分別適用於「時裝、皮鞋及手袋、運動用品、童裝、視光用品」、「美容」、「電器及電訊、鐘錶及首飾」類別商戶（每個類別各乙張），每張優惠券消費滿500元方可作100元使用。

港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券則適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別商戶，消費滿2000元方可作500元使用。

每位登記用戶最多可以領取港鐵商場 300元指定類別電子優惠券乙套及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券乙張，先到先得，送完即止。